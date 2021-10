Twitch : le leak révèle l’intention d’Amazon de créer un concurrent à Steam

Les failles de sécurité peuvent avoir toutes sortes de conséquences pour les entreprises. Elles peuvent mettre à mal tout un produit ou service ou voir des données personnelles divulguées. Rien de tout ceci n’est évidemment bon. Les auteurs peuvent aussi mettre la main sur des documents confidentiels. Le leak subi par Twitch tout récemment a révélé pléthore d’informations, y compris sur les projets d’Amazon en ce qui concerne le jeu vidéo.

La semaine dernière, nous apprenions que Twitch avait été victime d’une énorme faille de sécurité. Une quantité assez pharamineuse de données a été volée. Parmi celles-ci, le code source de Twitch, les informations des revenus des plus gros streamers et certaines autres infos très intéressantes. On apprend ainsi qu’Amazon envisage – envisageait ? – de concevoir son propre concurrent à Steam.

Steam, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, est une plate-forme de distribution de contenu en ligne, principalement des jeux vidéo. Selon un tweet de l’utilisateur @Sinoc229, parmi les nombreux documents obtenus via cette faille, Amazon travaillerait sur sa propre version de Steam, un projet répondant au nom de code “Vapor”.

Il semblerait que le géant du e-commercer américain espère pouvoir tirer profit de l’énorme base utilisateurs de Twitch. Selon les découvertes de ces fichiers, Vapor intègrerait apparemment un certain nombre de fonctionnalités de Twitch, probablement le livestreaming, et devrait aussi être compatible avec des jeux comme Fortnite et PUBG, pour convaincre encore davantage de joueurs d’utiliser cette éventuelle nouvelle plate-forme.

Nulle mention dans ces documents d’une éventuelle date de lancement de ce projet Vapor, si tant est qu’il voie le jour. Ces mentions pourraient simplement signifier qu’Amazon explore le concept, mais une fois encore, il ne serait pas surprenant que ce projet devienne réalité. Amazon domine déjà les débats sur bien des marchés, pourquoi pas sur le jeu vidéo aussi ?

Grabbed Vapor, the codename for Amazon's Steam competitor. Seems to intigrate most of Twitch's features as well as a bunch of game specific support like fortnite and pubg.

Also includes some Unity code for a game called Vapeworld, which I assume is some sort of VR chat thing. pic.twitter.com/4KeeEOspyQ

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021