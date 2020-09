Twitch fera disparaître Twitch Sings le 1er janvier 2021

Si la plate-forme Twitch a connu le succès comme plate-forme de streaming tournée vers le jeu vidéo, elle fait aujourd'hui bien davantage, proposant notamment ses propres jeux. Un jeu très apprécié s'apprête cependant à disparaître.

Twitch propose un certain nombre de jeux sur sa plate-forme, des jeux pensés et conçus pour renforcer les interactions entre le streamer et les spectateurs. Une bonne initiative, très appréciée des utilisateurs de la plate-forme. Cela étant dit, il faudra bientôt dire adieu à l’un d’entre eux. En effet, Twitch Sings n’existera plus au 1er janvier 2021.

Twitch va mettre fin à son jeu de karaoké Twitch Sings

La filiale d’Amazon a annoncé la mauvaise nouvelle tout récemment. Twitch Sings ne sera plus disponible aux amateurs du genre, après deux ans de bons et loyaux services. Dans le communiqué officiel, Twitch déclare avoir décidé de fermer ce jeu sur la plate-forme pour “investir dans des outils et services plus généralistes qui aideront toute la communauté musicale sur Twitch.” Sans mentionner plus précisément malheureusement de quels projets il s’agit.

Les streamers peuvent jouer à Twitch Sings en choisissant l’une des chansons parmi celles disponibles ou en donnant à leurs fans la possibilité de choisir ce qu’ils veulent chanter. Il est même possible de demander à des amis ou des fans de chanter en duo. Comme PC Gamer le précise, le canal Twitch Sings n’avait à ce jour que 161 000 abonnés, bien que la catégorie Musique dans son ensemble en compte tout de même 3,5 millions. Il semblerait que la plate-forme ait décidé de rediriger ses ressources sur d’autres projets parce que le jeu n’était pas vraiment moteur pour le département musique.

Fin du jeu au 1er janvier 2021

Avant que Twitch ne mette hors service son jeu, la plate-forme a décidé de faire un petit cadeau aux fans. Pour les fans chanter jusqu’au Nouvel An, tout du moins. En effet, Twitch a décidé de rendre accessible tout son catalogue de chansons. Cela signifie que les streamers ont désormais accès à 400 nouveaux titres. Twitch commencera à supprimer les vidéos et clips Sings à compter du 1er décembre “pour répondre à ses obligations contractuelles” mais le jeu en lui-même ne cessera de fonctionner qu’au 1er janvier. Après cette date, toutes les vidéos restantes, y compris les broadcasts, clips et autres highlights, disparaîtront définitivement. Une page se tourne mais qui sait ce que Twitch réserve à ses utilisateurs en ce qui concerne la musique.