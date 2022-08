Twisted Metal : un tournage animé qui prend fin pour la première saison

Le tournage de la série télévisée Twisted Metal a débuté le 23 mai dernier à la Nouvelle-Orléans et devait se conclure le 2 septembre prochain, mais il a terminé plus tôt que prévu.

Twisted Metal se présente comme une comédie d’action post-apocalyptique mettant en vedette Anthony Mackie (Le Faucon et le Soldat de l’hiver) et Will Arnett (BoJack Horseman) pour Peacock (NBCUniversal) avec la participation de PlayStation Productions et Sony Pictures Television/Sony Pictures Entertainment. Elle raconte l’histoire d’un marginal bavard qui se voit offrir la chance d’une vie meilleure s’il peut livrer un mystérieux colis à travers un désert. Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Thomas Haden Church (Spider-Man : No Way Home) et Neve Campbell (The Lincoln Lawyer) figurent également au casting de l’adaptation en série d’une licence PlayStation qui devrait revenir via un nouvel opus sur PS5 d’ici les prochaines années.

That’s a wrap on season one! pic.twitter.com/XpZLaXq7iK — Michael Jonathan (@beardymcwhisker) August 27, 2022

Michael Jonathan Smith, showrunner, scénariste et producteur exécutif de la série télévisée Twisted Metal, déclare :

Et voilà, c’est dans la boîte pour la saison 1 de Twisted Metal. Les acteurs et l’équipe technique ont été exceptionnels. Malgré les retards dus à la foudre, la chaleur extrême et les voitures qui ne faisaient pas ce qu’on leur demandait, tout le monde a travaillé aussi dur que possible pour que Twisted Metal soit le plus spectaculaire possible. Le dernier jour de tournage a ressemblé au dernier jour d’un camp, avec beaucoup de rires, quelques larmes et des glaces distribuées à l’arrière du camion de Sweet Tooth. Nous avons tous hâte que vous voyiez cette chose insensée que nous avons passé notre été à tourner. Maintenant, direction le montage !

Une diffusion en 2022 ou en 2023 pour Twisted Metal sur Peacock

Anthony Mackie et Michael Jonathan Smith assurent la production exécutive de Twisted Metal aux côtés de Kitao Sakurai – qui a réalisé plusieurs épisodes -, Rhett Reese, Paul Wernick, Will Arnett et Marc Forman via la société de production Electric Avenue, Jason Spire d’Inspire Entertainment, Peter Principato d’Artists First, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, ainsi que Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios (Sony Interactive Entertainment).