Twisted Metal : Sweet Tooth sera interprété par Samoa Joe et doublé par Will Arnett

Le catcheur américain Samoa Joe, de son vrai nom Nuufolau Joel Seanoa, va incarner le clown psychotique Sweet Tooth dans l'adaptation en série de Twisted Metal.

Dans la licence Twisted Metal, Sweet Tooth est décrit comme un personnage hilarant et terrifiant, qui est aussi émotif que rusé. Amoureux du chaos, ce tueur majestueux et plein de rage porte un masque de clown toujours souriant et utilise “Lost Vegas” comme son terrain de chasse personnel, tout en conduisant son infâme camion de glace apocalyptique. Samoa Joe, star de l’AEW (All Elite Wrestling, la fédération de catch en concurrence directe avec la WWE) et Will Arnett vont lui donner vie sur le petit écran via Peacock pour Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Universal Television.

EXCLUSIVE: AEW’s Joe Seanoa a.k.a Samoa Joe is set to play the dual role of Sweet Tooth voiced by Will Arnett in Peacock’s ‘Twisted Metal’ https://t.co/qBT5zLkvNj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 2, 2022

De nouveaux noms pour Twisted Metal

En parallèle, les comédiens Mike Mitchell (The Tomorrow War, Love), Tahj Vaughans (P-Valley), Lou Beatty Jr. (A Million Little Things, NCIS) et Richard Cabral (Mayans M.C., American Crime) complètent le casting de la série télévisée.