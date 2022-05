Twisted Metal : Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church et Neve Campbell rejoignent le casting

Stephanie Beatriz (Encanto, Brooklyn Nine-Nine), Thomas Haden Church (Spider-Man, Hellboy) et Neve Campbell (Scream, House of Cards) seront dans l'adaptation live-action de Twisted Metal avec Anthony Mackie.

La série télévisée Twisted Metal, produite par Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Universal Television pour la plateforme de streaming Peacock, est écrite par le scénariste de Cobra Kai, Michael Jonathan Smith, qui sera également le showrunner. Will Arnett et Marc Forman, qui ont aidé à mettre sur pied le projet, sont producteurs exécutifs via leur société Electric Avenue. A noter que Kitao Sakurai (The Eric Andre Show, Bad Trip) réalisera plusieurs épisodes.

Des acteurs de renom pour Twisted Metal

Stephanie Beatriz incarnera Quiet, une voleuse de voitures féroce et dure à cuire qui agit par pur instinct. Issue d’une communauté qui l’a réduite au silence, elle souhaite trouver sa place dans un monde sombre et chaotique. Mais lorsqu’elle est aveuglée par son besoin de vengeance, Quiet noue un lien improbable et antagoniste avec le personnage principal de Twisted Metal. Thomas Haden Church sera lui l’agent Stone, un patrouilleur froid et inflexible qui règne sur les routes d’une main de fer, poursuivant les plus petits crimes avec les jugements les plus sévères. Celui-ci ne reculera devant rien pour ramener la loi et l’ordre dans les États divisés de l’Amérique et tuera quiconque sur son chemin qui défie son pouvoir. Enfin, Neve Campbell campera le rôle de Raven, une “alliée” de John Doe.