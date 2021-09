Twisted Metal : Sony mise sur Anthony Mackie pour l’adaptation en série télévisée

Anthony Mackie a été choisi pour interpréter le rôle de John Doe dans la série Twisted Metal.

Après avoir été récemment nommé comme le prochain Captain America (en plus d’être la star de The Falcon and The Winter Soldier sur Disney+), le comédien américain Anthony Mackie incarnera John Doe dans la série télévisée Twisted Metal en prise de vue réelle. Le personnage principal est réputé pour parler aussi vite qu’il conduit. Sans aucun souvenir de son passé, il a l’occasion de réaliser son rêve en étant le dernier survivant d’un assaut de combats automobiles sauvages.

Really excited about this show. Thrilled to have @AnthonyMackie on board 💪🏽. A beloved game and a creative dream team of @beardymcwhisker @RhettReese @paulwernick @arnettwill ready to deliver something brilliantly Twisted. @CarterSwan https://t.co/xjtbaMwzvF — Asad Qizilbash (@aqizil) September 15, 2021

“Nous sommes ravis d’avoir Anthony Mackie à bord. Sa capacité à mêler comédie, action et drame est parfaite pour le monde de Twisted que nous créons“, a déclaré Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions. Glenn Adilman, vice-président exécutif du développement des comédies chez Sony Pictures Television, ajoute : “Nous sommes de grands fans du travail phénoménal d’Anthony et nous étions convaincus qu’il était le seul acteur capable de jouer un personnage aussi complexe, drôle et fascinant que John Doe. Heureusement pour nous, il a accepté.”

L’adaptation en série de Twisted Metal cherche encore un diffuseur

Twisted Metal est une comédie d’action survoltée basée sur une idée originale des scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick, qui raconte l’histoire d’un marginal à la langue bien pendue à qui l’on offre la chance d’une vie meilleure, mais seulement s’il parvient à livrer un mystérieux colis dans un désert post-apocalyptique. Avec l’aide d’un voleur de voitures à la gâchette facile, il devra affronter des maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction et d’autres dangers de la route, y compris un clown totalement dérangé qui conduit un camion de crème glacée.

Le scénariste de Cobra Kai, Michael Jonathan Smith, écrit et produit la série télévisée. Rhett Reese et Paul Wernick sont attachés à la production exécutive. Will Arnett et Marc Forman, par le biais d’Electric Avenue, sont les producteurs exécutifs avec Peter Principato d’Artists First. Anthony Mackie, son manager Jason Spire (Inspire Entertainment), Asad Qizilbash et Carter Swan (PlayStation Productions) ainsi que Hermen Hulst (directeur des PlayStation Studios) seront également producteurs exécutifs.