Twisted Metal : la série télévisée de PlayStation Productions sera diffusée sur Peacock

Après un partenariat avec HBO pour l'adaptation de The Last of Us en série, Sony mise sur la plateforme de streaming Peacock pour l'arrivée de Twisted Metal sur le petit écran.

Basée sur une idée originale de Rhett Reese et Paul Wernick, Twisted Metal est une comédie d’action avec de l’humour noir d’une demi-heure dans laquelle l’acteur américain Anthony Mackie incarne John Doe, un livreur de lait malin qui parle aussi vite qu’il conduit. Sans aucun souvenir de son passé, il va avoir l’occasion de réaliser son rêve de trouver une vie communautaire, mais seulement s’il peut survivre à un assaut de combats automobiles sauvages. Avec l’aide d’un voleur de voitures à la gâchette facile, il devra faire face à des maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction et à d’autres dangers de la route, y compris un clown dérangé qui conduit un camion de crème glacée trop familier.

‘Twisted Metal’ TV Series Starring Anthony Mackie Lands at Peacock https://t.co/tE3Co2RShC — Variety (@Variety) February 28, 2022

“Nous sommes ravis que notre première série pour Peacock se fasse avec nos incroyables partenaires d’Electric Avenue, NBCUniversal Television et nos collègues de PlayStation Productions“, ont déclaré Jeff Frost et Jason Clodfelter, coprésidents de Sony Pictures Television Studios. “Michael Jonathan Smith, Rhett Reese et Paul Wernick ont ingénieusement donné vie à cette comédie de haute volée et nous avons la chance d’avoir Anthony Mackie au cœur de la production. Nous sommes impatients de voir cette équipe incroyable époustoufler le public avec ce concept tordu et inventif“. Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions, ajoute : “Twisted Metal est l’une des franchises les plus appréciées de PlayStation. Nous sommes ravis d’avoir une équipe créative et des partenaires aussi extraordinaires qui travaillent ensemble et qui ont une telle passion pour cette licence emblématique. Nous avons hâte que les fans voient ce que nous avons prévu pour eux.”

L’équipe technique en charge de la série Twisted Metal

Michael Jonathan Smith sera le scénariste, le showrunner et le producteur exécutif de l’adaptation de Twisted Metal en série télévisée. Rhett Reese et Paul Wernick sont également producteurs exécutifs. Avec Anthony Mackie, Will Arnett et Marc Forman seront producteurs exécutifs via Electric Avenue, qui a obtenu les droits sur le matériel et a aidé à monter le projet. Jason Spire d’Inspire Entertainment, Peter Principato d’Artists First, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, ainsi que Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios, seront également producteurs exécutifs. Sony Pictures Television, Playstation Productions et Universal Television assureront la production tandis que Peacock sera le diffuseur principal.