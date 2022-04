Twisted Metal : Kitao Sakurai va produire et réaliser plusieurs épisodes de la série télévisée

Sony Pictures Television et PlayStation Productions misent sur Kitao Sakurai pour s'occuper de la réalisation de la série télévisée Twisted Metal qui sera diffusée sur Peacock.

Créée par Michael Jonathan Smith, le scénariste de Cobra Kai, Twisted Metal est une comédie d’action survoltée, basée sur une idée originale de Rhett Reese et Paul Wernick, de Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Universal Television pour la plateforme de streaming Peacock : “Un marginal à la gueule de bois se voit offrir la chance d’une vie meilleure, mais seulement s’il parvient à livrer un mystérieux colis à travers un désert post-apocalyptique. Avec l’aide d’un voleur de voitures à la gâchette facile, il devra faire face à des maraudeurs sauvages conduisant des véhicules de destruction et à d’autres dangers de la route, y compris un clown dérangé qui conduit un camion de crème glacée trop familier.”

I am so beyond excited to have @kitaosakurai on board directing Twisted Metal! His vision for our show absolutely rules. https://t.co/GTh8qbxmT3 — Michael Jonathan (@beardymcwhisker) April 19, 2022

Une équipe de choc pour la série télévisée Twisted Metal

Outre Anthony Mackie, qui incarnera le personnage John Doe, le réalisateur Kitao Sakurai (The Eric Andre Show, Bad Trip) et le showrunner Michael Jonathan Smith, les producteurs exécutifs sont Rhett Reese, Paul Wernick, Will Arnett et Marc Forman via leur société de production Electric Avenue, Jason Spire d’Inspire Entertainment, Peter Principato d’Artists First, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios. A noter que Will Arnett et Marc Forman ont sécurisé les droits de Twisted Metal en série et ont aidé à mettre en place l’adaptation.