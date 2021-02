Twisted Metal de PlayStation Productions sera une comédie d’action avec de l’humour noir

L'univers loufoque de Twisted Metal va prochainement envahir le petit écran.

Annoncée lors de la création de PlayStation Productions, filiale de Sony Interactive Entertainment, l’adaptation de Twisted Metal en série télévisée va enfin de l’avant avec les premiers noms de l’équipe derrière cette “comédie d’action qui carbure à l’octane avec une bonne dose d’humour noir”. Michael Jonathan Smith (Mermates, The Common Cult, Cobra Kai) occupera les postes de showrunner et scénariste principal, tout en faisant équipe avec Rhett Reese et Paul Wernick, le duo d’auteurs des films Deadpool et Zombieland, comme producteur exécutif.

Avec cette série, Sony souhaite offrir une nouvelle approche à la licence Twisted Metal qui pourrait revenir avec un nouveau jeu sur PS5 si le succès est au rendez-vous : “Plutôt que de participer à un tournoi où le gagnant obtient son plus grand souhait, le protagoniste doit livrer un mystérieux colis à travers un désert post-apocalyptique aux côtés d’un voleur de voiture à la gâchette facile. En chemin, l’étranger va devoir affronter des maraudeurs avec des véhicules capables de destruction intense, d’autres dangers de la route et un clown fou avec son fameux camion de crème glacée.”

Will Arnett pourrait interpréter Sweet Tooth dans la série Twisted Metal

PlayStation Productions aurait mis la main sur le comédien canadien Will Arnett (The Lego Batman Movie, Teenage Mutant Ninja Turtles, Despicable Me) pour doubler le célèbre et dérangé personnage Sweet Tooth tandis qu’un autre acteur devrait être engagé pour jouer le même rôle, mais physiquement parlant. Il a également été proposé à Anthony Mackie (Black Mirror, Altered Carbon, Avengers) de jouer le rôle principal de John Doe, tandis que Kumail Nanjiani (Eternals, Bless the Harts, Stuber) était auparavant envisagé pour ce rôle mais a depuis changé d’avis.