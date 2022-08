Twin Sails Interactive, le nouveau nom d’Asmodee Digital

Si Asmodee Digital s'est initialement spécialisé dans les jeux de société, son catalogue s'est élargi au fur et à mesure des années pour accueillir de nouvelles expériences et des jeux indépendants, ce qui a conduit à une évolution de son identité et à son changement de nom en Twin Sails Interactive.

Plusieurs mois après son rachat par Embracer Group, Asmodee Digital, filiale du groupe Asmodee spécialisée dans l’édition et la distribution de jeux numériques, se renomme en Twin Sails Interactive pour amorcer sa nouvelle aventure dans l’industrie vidéoludique avec des expériences originales mélangeant de l’indépendant et du AA sur consoles et PC grâce à des partenaires de premier plan.

Asmodee Digital becomes Twin Sails Interactive and we're ready to start a new journey!

We cannot wait to serve up great games & create brilliant news, so let's explore dark & dangerous lands, fire up our passion, and dream like never before.https://t.co/Zq2tw0nq0O — Twin Sails Interactive (@TwinSailsInt) August 17, 2022

Nicolas Godement, directeur général de Twin Sails Interactive, déclare :

Nous nous donnons pour objectif de devenir un éditeur de jeux de renom, ce qui signifie trois choses pour nous : un catalogue de première qualité, une équipe de professionnels passionnés, et un environnement de travail à la fois sûr et agréable. En limitant le nombre de sorties par an, nous sommes ainsi en mesure de pleinement déployer les ressources nécessaires à la réussite de chaque projet.

News Tower et Amberial Dreams, les premiers jeux édités par Twin Sails Interactive

News Tower (développé par Studio Nul Games) : Un jeu de simulation Tycoon dans le New York des années 1930 où le but est devenir l’un des meilleurs journaux de la ville en ayant le contrôle sur la ligne éditoriale jusqu’à la production en passant par le personnel – Accès anticipé en 2023

Amberial Dreams (développé par Lumorama) : Un jeu de plateformes évolutives en 2D basé sur la physique prenant place dans un univers enchanté rempli de merveilles et de niveaux qui donneront du fil à retordre aux fans de la licence – Accès anticipé dès l’automne prochain

Twin Sails Interactive détaille sa relation avec les développeurs

Rémi Hanesse, directeur des achats chez Twin Sails Interactive, explique :

Nous sommes particulièrement attentifs à la manière dont nous sélectionnons chaque jeu. Les titres que nous éditons sont conçus pour amener les gens à atteindre des objectifs et à apprendre de nouvelles choses, ce sont des expériences dont nos joueurs se souviendront encore longtemps après avoir fini le jeu. Afin d’y parvenir, nous travaillons très tôt en étroite collaboration avec les studios : la coopération, la transparence et l’honnêteté sont des valeurs clefs dans notre travail quotidien .

Adrien Rotondo, directeur marketing chez Twin Sails Interactive, ajoute :