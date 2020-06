Twin Mirror : Dontnod Entertainment abandonne le format épisodique et change de direction artistique

La nouvelle production vidéoludique narrative du studio Dontnod Entertainment a été entièrement remaniée pour permettre aux joueurs de profiter de ce thriller psychologique sans interruption.

Premier jeu en auto-édition de Dontnod Entertainment, Twin Mirror a été développé avec l’aide de Shibuya Productions (société monégasque spécialisée dans l’animation et les jeux vidéo à fort contenu), sera distribué par Bandai Namco sur les consoles de la génération actuelle et profitera d’un partenariat avec Epic Games pour commercialiser la version PC en exclusivité pendant un an sur l’EGS. Vendu à la base comme une aventure épisodique en trois parties afin de surfer une fois de plus sur un format qui avait fait le succès d’un certain Life is Strange, Twin Mirror sera finalement disponible en une seule expérience complète dans le courant de l’année.

Dans la peau de Sam Higgs, un ancien journaliste d’investigation, les joueurs vont retourner à Basswood, une petite ville de Virginie Occidentale, pour rendre un dernier hommage à la mort tragique d’un ami très proche. Confronté à son passé, Sam sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches : “Les facultés de déduction du personnage principal permettront aux joueurs de revivre ses souvenirs, de retracer la vérité, mais aussi d’analyser des scènes énigmatiques afin de percer à jour les secrets enfouis de Basswood. Chacun des choix auxquels sera confronté le joueur et chacune des informations qu’il collectera auront des répercussions sur l’enquête et sur l’histoire de Sam. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision – le joueur pourra façonner une expérience de jeu qui lui ressemble.”

Un trailer pour Twin Mirror