TwelveSouth lance ses ActionBand, des bracelets éponge pour Apple Watch

TwelveSouth ActionBand, un bracelet éponge très intéressant pour l'Apple Watch. Plus large, extensible, à placer sur l'avant-bras ou le bras.

L’Apple Watch peut aujourd’hui être déclinée en un très grand nombre de déclinaisons grâce aux bracelets, qu’il s’agisse de ceux proposés par la firme de Cupertino ou par des fabricants tiers. Outre les différences de coloris, les matériaux aussi varis. Certains sont en cuir, d’autres tressés, d’autres encore en silicone, parfaits pour les séances de sport. Si vous cherchez quelque chose de différent, quelque chose qui tient mieux sur l’avant-bras, avec davantage de flexibilité, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la marque TwelveSouth vient de lancer ses bracelets ActionBand.

TwelveSouth ActionBand, un bracelet éponge très intéressant pour l’Apple Watch

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, l’ActionBand est comme un bracelet éponge qui vient entourer tout le bracelet, pour tenir mieux en place qu’un fin bracelet en silicone. L’ActionBand est fabriqué en éponge et peut non seulement être porté autour du poignet, mais le fait qu’il soit extensible signifie que vous pouvez le placer plus haut sur l’avant-bras ou même sur le bras, pour libérer vos poignets pendant l’effort.

Plus large, extensible, à placer sur l’avant-bras ou le bras

Le tissu-éponge peut, quant à lui, absorber la sueur et garder vos mains sèches et c’est une bonne alternative si vous avez déjà un bracelet plutôt onéreux et que vous ne voulez pas l’abîmer lorsque vous faites du sport. Selon le communiqué de TwelveSouth, l’ActionBand est compatible avec la plupart des modèles d’Apple Watch, y compris les Series 4, 5, 6, SE. Une variante pour la Series 7 est en cours de conception, elle sera bientôt disponible.

Le bracelet éponge TwelveSouth ActionBand est vendu 30 $, tant pour le modèle 40 mm que pour le 44 mm. Ce qui en fait un accessoire plus abordable que ce que demande la firme de Cupertino pour ses bracelets boucle unique ou sport. Cela peut donc être une idée très intéressante à envisager si vous êtes à la recherche d’un bracelet quelque peu différent.