Twelve Minutes : un casting de luxe et une boucle temporelle

Un thriller interactif en temps réel et vue verticale qui mêle le suspense onirique de The Shining, la claustrophobie de Rear Window et la structure fragmentée de Memento.

Dans Twelve Minutes, vous jouez le rôle d’un mari (doublé par James McAvoy, connu pour ses rôles dans Band of Brothers, Wanted et X-Men), lors de ce qui devrait être une soirée romantique avec votre femme (doublée par Daisy Ridley, connue pour ses rôles dans Murder on the Orient Express, Star Wars, Peter Rabbit). La nuit tourne au cauchemar lorsqu’un inspecteur de police (doublé par Willem Dafoe, connu pour ses rôles dans Spider-Man, Daybreakers, Nightmare Alley) fait irruption chez vous, accuse celle-ci de meurtre et vous bat à mort. Vous vous retrouvez alors immédiatement au moment exact où vous avez ouvert la porte d’entrée, coincé dans une boucle temporelle de douze minutes, condamné à revivre la même terreur encore et encore… À moins que vous ne trouviez le moyen d’utiliser la connaissance de ce qui va arriver pour changer le résultat et briser la boucle.

Un trailer pour Twelve Minutes

Twelve Minutes (développé par Luis Antonio et édité par Annapurna Interactive) sortira le 19 août prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. Dès son lancement, il sera inclus dans le Xbox Game Pass. Une arrivée plus tard dans l’année sur les consoles PlayStation de Sony n’est pas prévue pour le moment.