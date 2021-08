OLED et QLED, quelles différences entre ces deux technologies ?

Sur le marché actuel des TV, il y a l'OLED et le QLED. Quelles sont les différences ? Laquelle de ces technologies propose la meilleure qualité d'image ?

En 2021, le marché des TV est plus confus que jamais pour les nouveaux acheteurs. Il y a de nombreux modèles à envisager et tout autant de technologies – 8K, HDR, Ultra HD 4K, 120 Hz, HDMI 2.1 – et des marques bien connues. Parmi les plus répandues, Samsung et LG. Toutes deux utilisent des termes très similaires pour décrire leurs meilleurs modèles mais le QLED et Samsung et l’OLED de LG sont aussi différents que le jour et la nuit.

Ces dernières années, Samsung, fabricant le plus populaire de la planète, propose des TV QLED. Sa gamme est impressionnante, avec des modèles Neo QLED en 4K et 8K, les Frame, Serif et autre Sero. LG, de son côté, propose du A1 jusqu’au très onéreux Z1 8K, et même un modèle qui s’enroule comme un poster.

La bataille entre l’OLED et le QLED va bien au-delà de Samsung et LG. TCL propose aussi du QLED. Et Sony et Vizio de l’OLED.

Quelle technologie est la meilleure ? En termes de qualité d’image, l’OLED fait mieux que le QLED. Cette dernière s’en approche mais l’OLED reste devant. Voici pourquoi.

QLED vs OLED : explication rapide

OLED signifie “organic light emitting diode”.

QLED “quantum dot LED TV”.

OLED est totalement différent du LCD.

QLED est une variante du LCD LED, ajoutant une couche de points quantiques au “sandwich” LCD.

OLED est “émissif”, les pixels émettent leur propre lumière.

QLED, come le LCD, est “transmissif” dans sa forme actuelle et utilise le rétroéclairage LED.

Un TV QLED n’est qu’un TV LCD avec des points quantiques

Le QLED est plus proche du LCD traditionnel que l’OLED. Les points quantiques sont des molécules microscopiques qui, lorsque frappés par la lumière, émettent à leur tour une lumière de couleur différente. Sur les TV QLED, les points sont contenus dans un film très fin, et la lumière qui les frappe provient d’un rétroéclairage LED. Cette lumière traverse alors d’autres couches dans le téléviseur, y compris un cristal liquide (LCD) pour créer l’image. La lumière de la source LED est transmise via les couches de la surface de l’écran, d’où le terme “transmissif”.

Un TV OLED n’est pas du tout un TV LCD

Le LCD est la technologie dominante dans les téléviseurs à écran plat. C’est moins cher que l’OLED, surtout dans les grandes tailles, et les fabricants sont très nombreux. L’OLED est différent parce qu’il n’utilise pas de rétroéclairage LED pour produire de la lumière. Celle-ci est produite par des millions de sous-pixels OLED individuels. Les pixels eux-mêmes émettent de la lumière, d’où le terme “émissif”.

QLED vs OLED en termes de qualité d’image

La qualité d’image du QLED varie davantage que celle de l’OLED

Samsung et TCL proposent tous deux des TV QLED et les modèles haut de gamme offrent une bien meilleure qualité d’image que l’entrée de gamme. Principalement parce que les plus grosses améliorations n’ont pas vraiment de lien avec les points quantiques. Ce sont plutôt le résultat des rétroéclairages mini-LED, d’un meilleur réseau de rétroéclairage, de plus grands angles de vision, etc.

De l’autre côté, les TV OLED offrent une qualité d’image très similaire, qu’il s’agisse du haut de gamme et de modèles plus modestes. Il y a des variations, évidemment, mais moins franches.

L’OLED offre un meilleur contraste et des niveaux de noir plus profonds

L’un des facteurs les plus importants en termes de qualité d’image, c’est le niveau de noir. Sa nature émissive signifie que les TV OLED peuvent éteindre complètement les pixels non utilisés, pour un contraste infini, littéralement. Les TV QLED/LCD, même les meilleurs d’entre eux, laissent passer un peu de lumière, ce qui rend l’ensemble légèrement gris autour des zones lumineuses.

Le QLED est plus lumineux

Les TV QLED et LCD peuvent être plus lumineux que n’importe quel modèle OLED, ce qui est un avantage certain dans les pièces lumineuses et avec du contenu HDR. Ce qui n’empêche pas les dalles OLED de proposer un meilleur rendu HDR grâce à leur meilleur contraste.

L’OLED offre une meilleure uniformité et de plus grands angles de vision

Avec les écrans LED, certaines zones peuvent paraître plus lumineuses que d’autres tout le temps, et la structure du rétroéclairage peut aussi se montrer de temps à autre. Même les meilleurs LCD peuvent offrir un rendu délavé, fade, lorsque l’on regarde l’écran depuis un côté. L’OLED, par contre, n’a pas ce problème.

Résolution, couleur, traitement d’image, tout est presque identique

La plupart des TV QLED et OLED offrent les mêmes résolutions, allant jusqu’à la 8K. Aucune des deux technologies n’offre d’avantages majeurs en ce qui concerne les couleurs et le traitement de l’image.

Davantage de tailles pour l’OLED

Les dalles OLED ne sont actuellement présentes qu’en cinq tailles différentes : 48, 55, 65, 77 et 88 pouces. L’offre QLED, par contre, est plus fournie : 32, 43, 50, 55, 58, 65, 75, 82, 85 et 98 pouces.

Et l’un des avantages du QLED et du LCD sur l’OLED, c’est le coût de fabrication au-delà des 65 pouces. Les TV OLED de 77 pouces coûtent plus de 3 000 $, bien plus que les TV QLED de 75 pouces.

Quid de la brûlure de l’écran sur l’OLED ?

Une brûlure peut survenir lorsqu’une image statique reste trop longtemps affichée à l’écran. Cela laisse constamment une image fantôme. Tous les écrans OLED peuvent en être victimes et ils y sont plus susceptibles que les écrans LCD, y compris QLED.

Cela étant dit, la brûlure d’écran ne devrait pas être un problème dans une utilisation “normale” d’un téléviseur à la maison. À moins de laisser tourner plusieurs heures durant une chaîne d’informations, par exemple, avec un logo fixe constamment visible, vous ne devriez avoir aucun problème.

Mais alors, en 2021, QLED ou OLED ?

Comme dit précédemment, l’OLED l’emporte encore, comme c’est le cas depuis plusieurs années.

Et à l’avenir ? Samsung travaille actuellement sur des TV OLED. Le géant sud-coréen a investi des milliards dans de nouvelles usines pour créer une technologie d'”écran QD”, de l’OLED avec un autre nom, et des points quantiques. Celle-ci pourrait arriver en 2022.

Samsung travaille aussi à des points quantiques qui seraient visibles directement. Autrement dit, sans passer par les couches de cristal liquide et avec les points quantiques qui serviraient eux-mêmes de source lumineuse. Les TV QLED émissifs ont le potentiel d’atteindre les niveaux de noir absolus et le ratio de contraste “infini” de l’OLED, avec une meilleure gestion de l’énergie, de meilleures couleurs et autre. C’est très excitant, mais il faudra encore quelques années avant que des TV QLED émissifs soient commercialisés. Nous devrions d’ici là avoir droit à une nouvelle dénomination.

Et il y a aussi le MicroLED, une autre technologie émissive, promue par Samsung. Celle-ci utilise des millions de minuscules LED comme pixels. Le MicroLED a le potentiel de proposer les mêmes niveaux de noir parfaits que l’OLED, sans danger de brûlure. Elle peut aussi fournir une luminosité plus élevée que n’importe quelle technologie actuelle, un excellent gamut couleur et ne souffre d’aucun problème quant à l’angle de vision et l’uniformité de la qualité du LCD. Et pour l’heure, point de points quantiques.

Toujours est-il que, pour l’heure, l’OLED mène les débats sur le QLED en ce qui concerne la qualité d’image.