TV : 9 astuces pour une meilleure qualité d’image

Les téléviseurs modernes disposent de quantités de paramètres pour régler la qualité de l'image. Et ce n'est pas une chose facile. Explication.

Votre téléviseur dispose d’un certain nombre de paramètres d’image. Tous ces réglages peuvent être intimidants mais il est assez facile de comprendre leur intérêt, que vous regardiez une série en streaming, profitiez d’un film en 4K HDR ou jouiez à un jeu vidéo. Les couleurs peuvent sembler plus vivantes, plus précises, la luminosité peut être confortable en pleine journée comme la nuit, les mouvements peuvent sembler plus naturels. Changer le mode d’image est la première étape, et cela ne demande que quelques secondes. Ou vous pouvez tout personnaliser.

Un mot d’avertissement avant de commencer. Les noms des paramètres sont assez similaires selon les fabricants. Un paramètre nommé X chez une marque pourrait être diffférent chez une autre, et pire, il pourrait contrôler tout autre chose.

Commencez par le bon mode d’image

Le mode d’image regroupe simplement un ensemble de paramètres, adaptés à une utilisation particulière. Si vous n’avez jamais changé ce mode, il est toujours “par défaut”. Et c’est probablement le moins précis, avec certaines fonctionnalités activées, des paramètres positionnés aux extrêmes, parfait pour des démonstrations en magasin et attirer les clients mais loin d’être parfait pour votre foyer.

Pour commencer, il est bon de passer en mode Cinéma, Film, Calibré ou autre. Le nom peut varier, mais l’idée est la même. Au début, le rendu peut sembler trop doux, trop chaud. Nous discuterons de ce point plus tard mais vous verrez davantage de détails et l’image paraîtra plus naturelle.

Passons aux contrôles plus spécifiques.

Éclairage, rétroéclairage

Contrôle l’intensité de l’éclairage sur tout l’écran.

Trop élévé, vous pourriez avoir mal à la tête et/ou aux yeux, et abîmez prématurément votre téléviseur.

Trop faible et l’image sera difficile à voir.

Presque tous les TV permettent d’ajuster l’éclairage, via le paramtère rétroéclairage ou éclairage OLED. Sur les TV Sony récents, c’est Luminosité et sur les TV Roku, il y a cinq sous-paramètres. L’objectif est en tous les cas de gérer la luminosité de la dalle, ce qui est différent du paramètre intitulé “Luminosité” (voir ci-dessous).

Vous devriez ajuster ce paramètre selon la luminosité de votre pièce et vos préférences. Dans les pièces lumineuse et pour une utilisation en journée, on privilégiera une vleur élevée. Pour un home-cinema, la nuit, elle peut être sensiblement diminuée. Sur un TV LCD, un rétroéclairage élevé peut délaver l’image et réduire la sensation de contraste, particulièrement sur les modèles qui n’ont pas de nombreuses zones d’éclairage (local dimming).

Plus cet éclairage est élevé, plus l’écran consomme d’énergie. Sur les TV OLED, cela augmente aussi les risques de brûlure de l’écran.

Contraste

Contrôle les parties blanches ou lumineuses d’une image.

Trop élevé, vous effacerez les détails dans les nuages, la neige et autres objets clairs.

Trop faible et tout semblera plat.

Le contrôle du contraste permet d’ajuster l’éclat des zones lumineuses de l’image. Il y a une limite haute, cependant. Si vous le positionnez trop haut, les détails proches du blanc seront invisibles.

Pour régler cette valeur à l’oeil, il faut une image avec beaucoup de zones lumineuses. Le baseball ou le ski ou des nuages. Vous cherchez à obtenir une image lumineuse mais qui propose encore de nombreux détails dans les zones les plus claires. Il ne faut pas qu’elles soient simplement blanches et plates.

Une fois que vous approchez de cette valeur, augmentez jusqu’à commencer à perdre les détails. Les nuages cessent de devenir des nuages, la neige n’en est plus. Maintenant, redescendez jusqu’à voir les détails à nouveau. Quelque part dans cette zone se trouve la valeur idéale. Chaque contenu est différent, cependant, il faudra affiner avec le temps.

Si vous ne voulez pas vous embêter avec tout ça, laissez la valeur par défaut du mode Film ou Cinéma.

Luminosité ou niveau de noir

Contrôle le noir ou les parties sombres d’une image.

Trop élevé, tout semblera délavé.

Trop faible, les détails des zones sombres disparaîtront.

Sur la plupart des téléviseurs, le contrôle de la luminosité ne contrôle par la luminosité telle qu’on l’entend. Il ajuste le côté sombre des zones sombres. Comme avec le contraste, la frontière est fine entre une valeur trop élevée et une valeur trop faible. Trop élevée, l’image semblera délavée, trop faible, toutes les ombres (et ce qu’elles dissimulent) disparaîtront pour n’être que noir.

Pour définir le niveau de luminosité idéal, vous cherchez l’exact opposé du contenu nécessaire pour le contraste. Des films sombres comme Aliens ou The Dark Knight. Game of Thrones – la saison 8 ! – est même trop sombre pour ce faire.

Descendez la luminosité jusqu’à ce que tout sombre dans le noir, ou presque. De là, remontez légèrement pour voir apparaître les détails sans que l’image ne semble délavée. Un autre test intéressant, une scène sombre avec quelqu’un qui a les cheveux longs, ou qui porte un long manteau sombre en faible luminosité. Vous devez distinguer les détails.

Netteté

Contrôle les améliorations artificielles, pas la netteté de l’image

Trop élevé, les détails de l’image s’efface, un halo apparaît sur les lignes fines

Selon les TV, à 0, l’effet est quasi nul

Le contrôle de la netteté n’influe pas vraiment sur la netteté. Cela améliore la netteté apparente mais au détriment de certains détails et souvent cela vient ajouter du bruit. Sur la plupart des téléviseurs, ce contrôle vient ajouter une “amélioration des contours” artificielle. Le problème est que, ce faisant, les détails sont masquées, le résultat semble très artificiel.

Cela peut sembler totalement contrintuitif, mais vous avez tout intérêt à diminuer grandement la netteté. Certains TV offrent d’ailleurs un meilleur rendu avec la netteté à 0. D’autres, à moins de 10 %. Si vous avez l’habitude d’un mode avec une netteté élevée, comme c’est le cas dans les modes Dynamique ou Vif, le résultat pourra sembler trop doux au début. Trouvez un contenu de haute qualité et vous serez surpris de la finesse des détails. Observez bien les textures des vêtements, les rides sur les visages, les cheveux, les barbes, etc.

Couleur et teinte

Contrôle la saturation et la balance rouge-vert.

Un vestige de l’époque des TV analogiques.

Très souvent tout à fait correct dès la sortie d’usine.

D’ordinaire, les valeurs de couleur et de teinte sont bonnes par défaut, particulièrement dans les modes Cinéma ou Film. Vous pouvez tester mais il est rare que vous deviez dévier beaucoup d’un côté ou de l’autre.

Température des couleurs ou balance des blancs

Contrôle la chaleur ou la froideur de l’image.

Trop élévé, l’image sera trop bleue.

Trop faible, l’image sera trop rouge.

La température des couleurs est assez difficile. Votre cerveau s’habitue à une certaine valeur pour votre TV, si vous changez, vous aurez l’impression que ça ne va pas. C’est d’ailleurs très certainement la première chose que vous remarquez quand vous passez en mode Cinéma ou Film. L’ensemble paraît trop chaud, trop “rouge”. Sur la plupart des TV, c’est pourtant le plus réaliste. Votre TV vous ment depuis tout ce temps !

Passez dans un mode plus chaud et restez-y pendant quelques jours. Si cela semble trop étrange, essayez le monde standard. En mode froid, tout vous paraîtra bien trop bleu une fois habitué au mode chaud.

Interpolation d’image ou fluidité (l’effet soap opera)

Contrôle la fluidité des mouvements en créant artificiellement de nouvelles images.

Trop élevé, ou même tout simplement actif, cela peut être dérangeant.

Trop faible et le TV peut sembler à la traîne avec les mouvements, notamment en sport.

L’interpolation est un sujet très controversé. De nombreuses personnes, y compris les puristes du cinéma, la détestent. Cela fait passer les films pour des réalisations de mauvaise qualité. Si vous avez déjà regardé un TV en démonstration en magasin et eu l’impression que quelque chose n’allait pas, que l’image ne semblait pas réelle, c’est probablement cela. Certains apprécient cette fonctionnalité mais beaucoup non. La désactiver changera beaucoup de choses.

Mode jeu

Réduit l’input lag, le délai entre votre action sur la manette et son effet à l’écran.

Désactive souvent certaines fonctionnalités visant à améliorer la qualité de l’image.

Utile pour des jeux qui nécessitent une grande réactivité, comme les jeux multijoueur en ligne.

L’input lag est le temps que met l’information pour passer du bouton de votre manette que vous venez d’appuyer à son effet en jeu sur l’écran. Pour beaucoup, celui-ci, ne durant que quelques millisecondes, ne se remarque pas. Pour d’autres, et sur certains types de jeux, la différence peut être énorme. Le timing est souvent vital.

Réduire l’input lag, le plus souvent via le mode jeu, peut faire la différence justement. Si vous avez acheté un nouveau TV et que vos prouesses semblent avoir diminué, c’est peut-être la raison. Vous n’activerez pas ce mode tout le monde, évidemment, dans la mesure où pour gagner en rapidité, il vient désactiver certains traitements fort appréciables au quotidien. Certains TV et consoles gèrent l’activation de ce mode de manière automatique.

Pour aller plus loin

Comme mentionné plus haut, il est possible d’aller plus loin. Il faudra pour cela récupérer certains contenus bien particuliers pour obtenir un rendu très précis. Il est aussi possible de faire réaliser ce réglage par des professionnels de la calibration d’écran.

Assurez-vous aussi d’avoir configuré vos différentes sources sur même résolution que votre TV. Le plus souvent, cela se fait automatiquement, mais il est bon de vérifier. Votre TV 4K n’offrira pas le meilleur si elle n’a pas de contenu 4K, par exemple.

Enfin, le câble HDMI. Les câbles que vous avez vont très bien. Si vous tentez d’envoyer de la 4K et que cela ne fonctionne pas, c’est parce que lesdits câbles ne prennent pas en charge cette résolution. Fort heureusement, les tarifs des câbles HDMI ont beaucoup diminué avec les années.