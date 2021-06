Suivre la température de son processeur avec Core Temp

Pour connaître la température du processeur de son ordinateur, il suffit d'installer un petit logiciel comme Core Temp. Explication.

Un ordinateur tout neuf tourne très bien mais avec le temps il est tout à fait normal de le voir se comporter bizarrement, ou tout du moins éprouver certaines difficultés de temps à autre. Cela est dû à différentes choses, comme des disques durs défaillants, des fichiers parasites ou encore un problème de surchauffe. Le tutoriel ci-dessous s’intéresse précisément à ce dernier point.

Comment suivre la température de son processeur ?

La surchauffe est l’une des raisons pouvant expliquer un ralentissement d’un ordinateur. Suivre la température de son processeur est une bonne option. Après tout, le processeur est le cerveau et le cœur de la machine, il convient de s’assurer qu’il ne surchauffe pas. Core Temp est une application très utile, et gratuite, qui vous permettra d’obtenir un certain nombre de valeurs quant à la température de votre processeur à un instant t.

Installation et utilisation de Core Temp

L’installation de Core Temp est très simple :

Télécharger et installer Core Temp

Comme de nombreux logiciels gratuits, on fera attention aux cases à cocher avant de lancer le processus (celle ci-dessous permet notamment d’éviter d’installer un jeu tiers).

Lancer Core Temp

Dès l’application ouverte, vous devriez voir un certain nombre d’informations et de chiffres apparaître. Notamment le modèle de votre CPU ainsi que sa plate-forme et sa fréquence. Voici une explication des valeurs importantes :

TJ. Max : Ce chiffre correspond simplement à la température maximale à laquelle le fabricant a pu faire tourner le processeur. Cela signifie que si votre puce atteint une température proche de ce TJ. Max, vous pouvez commencer à vous inquiéter d’une éventuelle surchauffe. En condition “normale”, la température du CPU doit rester 15 à 20 °C sous la valeur TJ. Max.

Core : Selon le nombre de cœurs de votre CPU, ce chiffre varie mais vous aurez la température de chaque cœur. Il est tout à fait normal de constater des températures différentes, certains cœurs étant davantage sollicités que d’autres, mais l’écart ne doit pas être trop important.

Y a-t-il alors une température idéale ?

Comme dit, la température maximale de votre CPU devrait toujours rester bien en deçà de la valeur TJ. Max mais la température “idéale” varie d’un ordinateur à un autre. Les ordinateurs portables, par exemple, seront toujours plus chauds que des configurations desktop dans la mesure où leurs systèmes de dissipation thermique sont bien moins efficaces. Certaines machines utilisent aussi des systèmes très perfectionnés pour maintenir une température basse, comme le water cooling.

Que faire si la température est trop élevée ?

Il y a plusieurs actions à entreprendre pour faire redescendre la température d’un CPU. Parmi celles-ci, on citera le fait de réduire le nombre d’applications ouvertes – notamment celles qui fonctionnent en arrière-plan -, nettoyer la machine – la poussière empêche l’air de circuler -, remplacer la pâte thermique – une opération assez simple mais qui demande un peu de délicatesse – et investir dans de nouveaux ventilateurs.