TUTO : simplifier l’accès au panneau de configuration de Windows 10

Le panneau de configuration de Windows 10 est une bestiole plutôt difficile à faire sortir de son terrier actuellement. Voici comment l'avoir facilement sous la main.

Un système d’exploitation est un logiciel complexe, mais un logiciel comme les autres finalement. Avec les mêmes problématiques, et notamment celle de l’évolution. Windows existe depuis 1985 et a subi de très nombreuses mises à jour avec le temps. Certaines réussies, d’autres moins. Certaines fonctionnalités deviennent plus efficaces, sont mises en avant, quand d’autres tendent à disparaître. C’est un peu le cas du panneau de configuration dans Windows 10.

Le panneau de configuration de Windows 10, sacrifié au profit de l’application Paramètres

Les utilisateurs de Windows 10 qui ont connu une ou plusieurs versions précédentes peuvent en attester. Le panneau de configuration de Windows 10 semble disparaître dans les méandres du système d’exploitation de la firme de Redmond. Le géant américain lui préfère depuis de nombreuses années son menu des Paramètres. Pourtant, celui-ci abrite encore de nombreuses options que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Voici donc comment en simplifier l’accès.

Lorsque Windows 10 est arrivé, nombre d’utilisateurs ont pu se retrouver légèrement perdu. Sans être en totale rupture avec les versions précédentes, les changements étaient assez nombreux. Et avec eux, certains éléments qui étaient faciles d’accès le sont devenus nettement moins. Dans cette version, Microsoft met en avant l’application Paramètres plutôt que le panneau de configuration. Et si dans les premières versions de Windows 10, ce dernier restait accessible dans le menu contextuel du bouton Démarrer – accessible via clic droit sur le bouton -, ce n’est plus le cas depuis la Creators Update d’avril 2017.

Voici comment en simplifier l’accès

Et c’est assez dommage, finalement, dans la mesure où de nombreux réglages ne sont plus accessibles que via le panneau de configuration. La question est donc : comment faire pour y accéder plus rapidement ? Il faut savoir que la majorité des options de l’OS sont accessibles directement via la barre de recherche Windows. Autrement dit, pour afficher le panneau de configuration, la solution peut-être la plus naturelle sera de taper “panneau” dans la barre de recherche. Il ne suffit plus que de cliquer.

Vous voulez encore plus simple et plus rapide ? Trois solutions s’offrent à vous, assez similaires. Il s’agit de la création d’un raccourci. La première option est un raccourci directement sur le bureau. Pour ce faire :

on recherche le panneau de configuration via la barre de recherche,

on fait un clic droit sur le résultat puis “Ouvrir l’emplacement du fichier”,

un dossier Système Windows s’ouvre alors

on fait un clic droit sur “Panneau de configuration”, puis “Envoyer vers”, “Bureau (créer un raccourci).

Et vous verrez votre raccourci sur le bureau.

Pour un raccourci directement dans la barre des tâches, il suffit de faire un clic droit sur l’icône depuis la barre des tâches lorsque l’application est ouverte puis de cliquer sur “Épingler à la barre des tâches”. Il est aussi possible de la même manière de l’épingler au menu Démarrer.