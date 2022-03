Turbo Golf Racing, le nouveau concurrent de Rocket League

Le concept de Rocket League est totalement détourné dans Turbo Golf Racing.

En développement depuis trois ans, Turbo Golf Racing mise sur le golf motorisé pour concurrencer le football motorisé de Rocket League : “Bienvenue dans l’avenir des sports mécaniques. Vivez les sensations de courses au rythme effréné de style arcade en vous lançant avec vos amis dans une nouvelle aventure exaltante. Sautez, retournez-vous, propulsez-vous pour planer et foncez avec des voitures surpuissantes pour être le premier à mettre votre balle dans le trou. Affrontez jusqu’à huit amis dans une compétition de type Grand Prix. Roulez sur des accélérateurs pour dépasser vos adversaires, empruntez des tunnels secrets pour leur damer le pion ou tirez des missiles pour les arrêter dans leur course.”

Un trailer pour Turbo Golf Racing

Turbo Golf Racing sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam). Dès sa sortie, le jeu de sport de Hugecalf Studios sera également disponible dans le Xbox Game Pass.

A noter que Turbo Golf Racing est d’ores et déjà jouable via un accès anticipé. La période devrait durer douze mois et est décrite comme une bêta comprenant plus de 150 options cosmétiques, 30 niveaux jouables et 15 noyaux de puissance, ainsi que le matchmaking et le jeu multiplateforme. La version complète ajoutera plus de niveaux, de voitures, de noyaux de puissance et de modes de jeu.