Tumblr lance un abonnement pour se débarrasser des publicités

Tumblr lance un abonnement payant pour se débarrasser de la publicité.

Les plates-formes web vont et viennent avec le temps. Certaines perdurent, d’autres disparaissent purement et simplement. D’autres encore restent là, presque oubliées, mais pourtant toujours vivantes. On pourrait classer Tumblr dans cette catégorie tant sa popularité a décliné ces dernières années. Aujourd’hui, la plate-forme a décidé de se lancer dans les abonnements payants.

Tumblr lance un abonnement payant

Si vous lisez encore régulièrement des posts et blogs hébergés sur Tumblr, il y a de fortes chances que vous tombiez régulièrement sur des publicités. Étant donné que Tumblr est gratuit à utiliser (pour la majorité des actions), intégrer des publicités est une manière pour l’entreprise de gagner de l’argent et de faire persister ses activités, ce qui est tout à fait juste.

Comme l’explique The Verge, le fondateur de Tumblr, David Karp, était au départ opposé à l’idée d’inclure des publicités sur la plate-forme, mais il fallait absolument trouver un moyen de générer des revenus et les alternatives étaient trop peu nombreuses.

pour se débarrasser de la publicité

Cela étant dit, si vous préfèreriez ne pas voir la moindre publicité lorsque vous naviguez sur Tumblr, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Tumblr vient de lancer un nouveau service d’abonnement. Pour 4,99 $ par mois, vous pouvez faire disparaître toutes les publicités sur les posts et blogs que vous liez sur la plate-forme.

À noter, si vous êtes un grand utilisateur de Tumblr, vous pouvez aussi opter pour l’abonnement annuel, qui permet de profiter d’un tarif réduit d’environ 33 %. Il est proposé à 39,99 $, pour une année complète sans publicités. La suppression des publicités est alors effective sur les versions desktop et mobile tant que vous êtes connecté(e) sur votre compte Tumblr. Selon le communiqué, il s’agit là d’un abonnement tout à fait optionnel. Celles et ceux qui ne souhaitent pas payer utiliser la plate-forme comme elle est “normalement”, avec des publicités.