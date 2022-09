Tulsa King : Sylvester Stallone est la star d’une série sur la mafia

Le comédien américain Sylvester Stallone incarnera le Tulsa King, un mafieux new-yorkais délocalisé dans l'Oklahoma.

Produit par Taylor Sheridan et Terence Winter, qui est également showrunner et scénariste, pour la plateforme de streaming Paramount+, Tulsa King suit le capo de la mafia Dwight “Le Général” Manfredi après sa libération de prison et son exil sans cérémonie par son patron pour s’installer en Oklahoma. Réalisant que sa famille n’a peut-être pas les meilleurs intérêts en tête, Dwight se constitue peu à peu une équipe à partir d’un groupe de personnages improbables, pour l’aider à établir un nouvel empire criminel dans un endroit qui, pour lui, pourrait aussi bien être une autre planète.

Un trailer pour Tulsa King

Les deux premiers épisodes de Tulsa King seront diffusés le 13 novembre prochain sur Paramount+, après un nouvel épisode de Yellowstone. La série télévisée réunit Sylvester Stallone, Andrea Savage, Max Casella, Martin Starr, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson, Garrett Hedlund et Dana Delany.