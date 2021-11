TSMC va produire les modems 5G d’Apple pour 2023

TSMC se chargera de la production des modems 5G d'Apple en 2023. Avec toujours 20 % de la production assurée par Qualcomm.

Pour pouvoir fabriquer un produit en plusieurs millions d’exemplaires, quel qu’il soit, il convient de gérer très finement ses différents fournisseurs. Apple excelle à ce petit jeu depuis de longues années et, depuis tout aussi longtemps, la firme de Cupertino ne veut dépendre des tiers qu’au minimum. Cela passe par concevoir ses propres composants et les faire fabriquer. Pour les modems 5G “maison”, c’est TSMC qui s’en chargera en 2023.

Depuis que la marque à la pomme a acquis la division dédiée au modem d’Intel, nombreux étaient celles et ceux qui se disaient qu’Apple allait commencer à fabriquer ses propres modems pour l’iPhone. Un récent rapport suggérait que cela pourrait arriver dès 2023. Aujourd’hui, une nouvelle information de Nikkei vient corroborer ces affirmations.

Le medium japonais affirme que TSMC devrait commencer à produire les modems 5G d’Apple via un processus de gravure en 4 nm, et ce, juste à temps pour l’iPhone de 2023. Qualcomm avait, il y a quelques jours, laissé entendre la chose durant une journée organisée pour les investisseurs de l’entreprise. Il avait été dit que l’entreprise ne prévoyait de gérer qu’environ 20 % de la totalité des besoins en modems pour l’iPhone en 2023.

Cela signifie que, soit Apple s’est trouvé un tout nouveau fournisseur pour ses modems 5G, soit, et c’est là le scenario le plus probable, la firme de Cupertino se prépare à lancer ses propres modems et elle réduit la voilure pour Qualcomm. Reste encore une question, cependant, pourquoi donc l’entreprise ne s’occupe-t-elle pas à 100 % de la production de ses propres modems ?

Cela pourrait être dû à des obligations contractuelles, il y aurait une période de transition prévue dans le contrat. De plus, il est possible que la marque à la pomme s’inquiète, dans une certaine mesure, de ne pas pouvoir produire suffisamment pour répondre à ses estimations d’expéditions. Quoi qu’il en soit, il nous faudra attendre 2023 pour découvrir de quoi il retourne précisément. D’ici là, on prendra l’information avec des pincettes.