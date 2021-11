TSMC collabore avec Sony pour construire une usine dédiée à la fabrication de semi-conducteurs

Sony et TSMC s'allient en vue de bâtir une usine de semi-conducteurs opérationnelle dès 2024 au Japon.

Le taïwanais TSMC va créer une filiale avec Sony Semiconductor Solutions, à savoir Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, à Kumamoto, dans l’île de Kyushu (sud-ouest du Japon), pour fournir un service de fonderie avec une technologie initiale de processus 22/28 nanomètres afin de répondre à la forte demande du marché mondial en matière de semi-conducteurs. La construction de l’usine au Japon devrait commencer au cours de l’année civile 2022 afin d’ouvrir ses portes d’ici fin 2024. Elle devrait créer directement environ 1500 emplois hautement qualifiés et avoir une capacité de production mensuelle de 45.000 plaquettes de silicium de 12 pouces (30 cm).

Chip maker TSMC, Sony partner on new $7 bn plant in Japan https://t.co/7zvjKhm4kj — Intl. Business Times (@IBTimes) November 9, 2021

“La transformation numérique de plus en plus d’aspects de la vie humaine crée des opportunités incroyables pour nos clients, et ils comptent sur nos processus spécialisés qui font le lien entre la vie numérique et la vie réelle“, a déclaré le Dr CC Wei, président-directeur général de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. “Nous sommes heureux d’avoir le soutien d’un acteur de premier plan et de notre client de longue date, Sony, pour approvisionner le marché avec une toute nouvelle usine au Japon, et nous sommes également enthousiastes à l’idée de faire entrer davantage de talents japonais dans la famille mondiale de TSMC“. Terushi Shimizu, président et CEO de Sony Semiconductor Solutions Corporation a ajouté : “Alors que la pénurie mondiale de semi-conducteurs devrait se prolonger, nous espérons que le partenariat avec TSMC contribuera à garantir un approvisionnement stable en puces électroniques, non seulement pour nous mais aussi pour l’ensemble de l’industrie. Nous pensons que le renforcement et l’approfondissement de notre partenariat avec TSMC, qui dispose de la meilleure technologie de production de semi-conducteurs au monde, sont extrêmement significatifs pour Sony Group Corporation.”

Sony Semiconductor Solutions est un actionnaire minoritaire de Japan Advanced Semiconductor Manufacturing

Les dépenses d’investissement pour créer Japan Advanced Semiconductor Manufacturing sont estimées à environ 7 milliards de dollars, avec le soutien ferme du gouvernement japonais (une subvention à hauteur de 50% ou plus). Selon les accords définitifs conclus entre TSMC et Sony Semiconductor Solutions, la filiale de Sony Group Corporation prévoit d’effectuer un investissement en capital dans JASM d’environ 500 millions de dollars, ce qui représentera une participation de moins de 20%.