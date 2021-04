Troisième vol pour l’hélicoptère Ingenuity sur Mars : plus loin et plus vite

C’est une nouvelle page de l’histoire de l’exploration spatiale qui s’écrit depuis quelques jours sur Mars grâce à l’hélicoptère Ingenuity. Le tout premier vol d’un appareil sur une autre planète. Ce n’est pas rien. La NASA poursuit sa mission. Ingenuity vient de réussir son troisième vol, en allant plus loin et en volant plus rapidement.

L’hélicoptère Ingenuity de la NASA vient ainsi d’accomplir un troisième vol, bien plus ambitieux que les deux premiers. Comme Space.com le rapporte, l’appareil actuellement en mission sur Mars s’est aventuré jusqu’à 50 mètres au nord de sa base – soit environ la moitié d’un terrain de football – à une vitesse approximative de 7,25 km/h. Des chiffres qui peuvent paraître assez dérisoires, certes, mais Ingenuity n’avait parcouru que 4 mètres à 1,77 km/h durant son deuxième vol. Voilà qui vient remettre les choses en perspective.

L’hélicoptère ne devrait maintenant plus accomplir que deux vols potentiels supplémentaires d’ici le début du mois de mai avant que la NASA ne se reconcentre sur la mission principale du rover Perseverance. Ces deux vols devraient cependant être très intéressants. En effet, la cheffe du projet Mimi Aung déclarait que les deux derniers voyages de l’hélicoptère devraient être “vraiment aventureux” et permettraient de tester les limites de cette machine volante.

Les succès déjà engrangés avec cette mission ont déjà un impact plus que significatif sur la future exploration de Mars. Ingenuity est la preuve qu’un appareil peut voler à la surface d’une planète malgré une très faible densité atmosphérique. Et il y a de grandes chances que de futures missions, dans un avenir plus ou moins proche, utilisent des drones pour étudier la planète rouge sous des angles auxquels nous n’avions pas accès jusqu’à aujourd’hui. Voilà qui devrait encore permettre de faire des découvertes étonnantes. L’exploration spatiale ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

