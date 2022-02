Trois nouvelles références d'Apple Mac enregistrées en Eurasie. MacBook Air, Mac mini et ?

Si les rumeurs sont avérées, Apple organisera un événement en mars. Celui-ci sera l’occasion, comme à l’accoutumée, pour la firme de Cupertino de dévoiler un certain nombre de nouvelles machines Mac. Et dans la mesure où cela fait maintenant plus d’une année que la marque à la pomme a mis à jour ses gammes MacBook Air et Mac mini, il y a de grandes chances que nous découvrions de nouveaux modèles dans quelques semaines.

Et comme pour corroborer ces rumeurs, il s’avère que trois nouvelles références d’ordinateurs Mac ont été enregistrés dans la base de données pour l’Eurasie, selon un rapport de Consomac. Les numéros de modèles en question sont les A2615, A2686 et A2681. Et il semblerait qu’au moins l’un de ces trois appareils soit un ordinateur portable.

MacBook Air, Mac mini et ?

À l’heure actuelle, difficile de savoir à quelles machines précisément correspondent ces numéros, mais comme dit précédemment, les MacBook Air et Mac mini n’ont pas été mis à jour depuis plus d’un an, il y a donc de fortes chances que deux de ces références soient pour ces appareils. Quant au troisième, nous avons eu entendu des rumeurs laissant entendre qu’un MacBook Pro plus abordable pourrait être en préparation dans les laboratoires de la firme de Cupertino.

Le MacBook Pro 13 pouces faisait partie de la première vague de machines à avoir droit à la puce M1, une telle organisation serait donc assez logique. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre le mois de mars, très probablement aux alentours du 8 mars, selon les dernières rumeurs en date, pour savoir de quoi il retourne précisément. D’ici là, cette information est à prendre avec des pincettes, comme une énième rumeur à verser au dossier.