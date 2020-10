Trois (futurs ?) Mac découverts dans la bêta de macOS 11.0.1

Apple a confirmé il y a quelques mois que le premier ordinateur Mac doté d’une puce Apple Silicon sera commercialisé avant la fin de 2020. La firme de Cupertino n’avait pas communiqué de date précise mais les rumeurs suggéraient alors qu’un événement pourrait avoir lieu dans le courant du mois de novembre. Reste que, à l’heure actuelle, fin octobre, nous ne savons toujours que très peu de choses concernant ces machines et ces puces Apple Silicon.

Cela étant dit, il semblerait que Apple puisse annonce pas moins de trois nouveaux ordinateurs Mac. C’est tout du moins ce qui ressort d’un tweet de HackerTech qui a découvert trois références distinctes à des machines Mac 2020 dans le code de la bêta de macOS 11.0.1 qui a récemment été mise à disposition aux développeurs du monde entier.

Bien que les fichiers en question ne mentionnent pas explicitement de quels ordinateurs Mac il s’agit, il a été suggéré que l’un d’entre eux serait un MacBook Pro 16 pouces, un autre le MacBook Air 13 pouces et le dernier pourrait, aux choix, être un iMac ou le MacBook Pro 13 pouces. Apple n’a pas mis à jour sa gamme de MacBook Pro cette année. Il est donc tout à fait possible que cette gamme ait le droit à un aussi gros changement.

Étrangement, cependant, il n’est fait nulle mention du MacBook 12 pouces qui était pourtant le modèle de prédilection pour lancer cette nouvelle ère de machines Apple équipées d’une puce Apple Silicon. Cela étant dit, il est possible que certains de ces ordinateurs pourraient toujours utiliser des puces Intel. L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément, et cela devrait arriver rapidement si un événement devait effectivement avoir lieu à la mi-novembre. À suivre !

MacOS Big Sur 11.0.1 mentions 3 distinct unreleased Macs, all set for release in 2020. In beta 10 only one of these was present.@9to5mac @appleinsider pic.twitter.com/0u5aGszbWl

— Hans Harck Tønning (@HarckerTech) October 29, 2020