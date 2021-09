Triangle Strategy : une date de sortie et un nom définitif pour le RPG stratégique en HD-2D

Project Triangle Strategy devient Triangle Strategy.

Triangle Strategy est une nouvelle licence se rapprochant d’Octopath Traveler, que cela soit par son gameplay ou son esthétique graphique. Jeu de rôle tactique au tour par tour à la Fire Emblem, les joueurs contrôlent un large éventail de membres dans un groupe – mages, chevaliers ou encore archers – et les dirigent dans des batailles au sein d’un monde fantastique. La protagoniste principale, Serenoa Wolffort, est l’héritière d’une des grandes maisons du monde et a le pouvoir de changer le monde qui l’entoure en prenant des décisions clés. L’histoire de Triangle Strategy fera la part belle aux “choix et conséquences”, le parcours narratif du jeu changeant en fonction des actions de Wolffort.

Une édition physique spéciale de #TriangleStrategy, qui inclura le jeu et plusieurs objets de collection, sera aussi disponible à cette date. pic.twitter.com/dGJedN5DB7 — Nintendo France (@NintendoFrance) September 23, 2021

Square Enix et Nintendo proposeront une édition limitée pour Triangle Strategy qui proposera le jeu au format physique, six dés inspirés du titre, un jeu de cartes, un SteelBook, un poster réversible ainsi qu’une boîte spéciale.

Une bande-annonce pour Triangle Strategy

Triangle Strategy sortira en exclusivité sur Nintendo Switch à partir du 4 mars 2022.

Suite à une enquête réalisée peu après la sortie de la démo de Triangle Strategy, les développeurs du studio Artdink ont procédé à de nombreux changements allant des ajustements de la difficulté à des améliorations des visuels à l’écran en passant par la possibilité de contrôler la caméra ainsi que de relire les dialogues précédents.