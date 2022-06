Trials of the Dragon King, le premier DLC de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Poursuivez l'aventure dans le côté obscur de Final Fantasy avec Trials of the Dragon King.

Avec Trials of the Dragon King, le studio japonais Team Ninja va ajouter de nouveaux métiers, armes, accessoires et catégories d’équipement pour permettre aux joueurs de se frayer un chemin à travers toutes les nouvelles zones, histoires et défis de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Un trailer pour le DLC Trials of the Dragon King de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : Trials of the Dragon King sera disponible le 20 juillet prochain via un season pass ou en achat à l’unité sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store. Les prochains contenus additionnels seront Wanderer of the Rift et Different Future.