Travis Kalanick abandonne le navire Uber

Uber a clairement opéré une révolution sur le marché du transport. Cela étant dit, aujourd'hui, l'entreprise est dans une position assez délicate, ayant des soucis à régler dans nombre de pays dans lesquels elle est présente. Aujourd'hui son ancien PDG quitte le navire.

L’ancien PDG de Uber, Travis Kalanick, l’homme derrière l’ascension fulgurante de la société, malgré un business model très spéculatif qui n’a jamais permis de générer le moindre profit, quitte aujourd’hui le conseil d’administration. Uber a officialisé l’information dans un communiqué il y a quelques heures. L’homme a ausi revendu les actions qu’il lui restaient dans l’entreprise.

Travis Kalanick quitte totalement le navire Uber

La démission de Travis Kalanick du conseil prendra effet au 31 Décembre 2019. Dans une déclaration, l’actuelle PDG, Dara Khosrowshahi, engagée en grande partie pour mettre un terme aux nombreux soucis et autres scandales apparus sous l’égide de son prédécesseur, écrivait : “rares sont les entrepreneurs à avoir bâti quelque chose d’aussi profond que ce que Travis Kalanick a fait avec Uber. Je suis extrêmement reconnaissante de la vision et la ténacité qu’il a su conserver en mettant sur pied Uber ainsi que de son expertise en tant que membre du conseil.” Et d’ajouter “Tout le monde chez Uber lui souhaite le meilleur pour la suite”.

revendant même ses nombreuses parts dans l’entreprise

Selon CNBC, selon les derniers chiffres connus, sa part dans l’entreprise valait environ 2,5 milliards de dollars. Travis Kalanick a déjà des projets, “une nouvelle société et des missions philanthropiques“. Sous l’ère Kalanick, Uber a dépensé des milliards de dollars. Son introduction en bourse fut la plus mauvaise performance de l’histoire boursière des États-Unis, avec des actions qui n’ont cessé de chuter. De nombreux scandales ont éclaté – rémunération des chauffeurs, mauvais comportements, harcèlement sexuel au travail, non-respect des lois en vigueur, etc -. Depuis son éviction du poste de PDG en Juin 2017, il continuait apparemment d’être difficile à gérer au quotidien. Espérons que son avenir professionnel soit moins entâché de soucis.