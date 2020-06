Trackmania : un modèle économique inattendu, un achat pour une durée limitée dans le temps

Ubisoft mise sur le format free-to-play avec des abonnements pour le remake de Trackmania Nations.

A partir du mois de juillet, les fans de Trackmania devront choisir entre trois offres pour pouvoir jouer au nouvel opus de la licence sur PC :

Accès Starter (gratuit) – Il permet aux joueurs de participer à des courses en solo ou en multijoueur lors de campagnes officielles de 25 circuits, renouvelées tous les trimestres, ce qui permet aux joueurs de gagner des médailles et d’enregistrer des scores records qui les placeront tout en haut des classements régionaux. Les joueurs pourront profiter des créations des autres joueurs sur la Chaîne Arcade, essayer les éditeurs (circuits, vidéos et skins) et les serveurs de test des circuits. La Ligue des Nations hebdomadaire est également disponible pour des compétitions décontractées

Accès Standard (un an pour 9,99 euros) – En plus du contenu gratuit, l’accès standard élargit le contenu disponible avec les créations des joueurs, comprenant la sélection circuit du jour, et l’accès complet aux éditeurs de vidéos et de circuits et aux serveurs de test. Par ailleurs, les joueurs peuvent participer à des compétitions quotidiennes. Enfin, ils conservent l’ensemble des circuits de la campagne officielle et de la campagne circuit du jour

Accès Club (un an pour 29,99 euros ou trois ans pour 59,99 euros – Ajouté au contenu des Accès précédents, l’Accès Club permet aux joueurs de rejoindre leurs clubs préférés pour accéder à des contenus et activités exclusifs tels que la personnalisation des skins, des campagnes spéciales, des salles en ligne, des circuits d’entraînement et des compétitions. Ils peuvent également créer leur propre club pour partager leurs créations et organiser des événements. Les joueurs peuvent participer à l’Open Grand League, organisée par Ubisoft Nadeo, et essayer de se qualifier pour la Trackmania Grand League. À l’expiration de leurs droits d’accès, les joueurs gardent tous les circuits des campagnes officielles et circuit du jour

“Trackmania est un jeu de course universel et avec trois niveaux d’engagement, nous visons à répondre aux préférences de chaque joueur en matière de jeu. L’Accès Starter, qui est gratuit, est parfait pour les nouveaux joueurs. L’Accès Standard et l’Accès Club permettront de créer et de partager des outils pour nos joueurs plus avancés”, explique Florent Castelnerac, directeur général d’Ubisoft Nadeo.

Ubisoft ne veut pas entendre parler de système d’abonnement

Si le modèle économique du nouveau Trackmania est assez déroutant, en plus d’être atypique, l’éditeur français assure que ce ne sera pas un jeu à abonnement : “En fait, ce n’est pas un modèle d’abonnement, mais un accès au jeu pour une durée limitée. Vous payez pour avoir accès au jeu pendant une période et c’est tout. Lorsque ce temps est écoulé, vous devez acheter à nouveau le jeu pour le temps que vous souhaitez y accéder à nouveau.“