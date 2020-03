Trackmania : Ubisoft relance la licence avec un remake

Le nouveau Trackmania de Nadeo sera disponible dans le monde entier début mai sur PC.

Remake du légendaire Trackmania Nations, qui a notamment permis à la filiale de l’éditeur français Ubisoft de rayonner à l’international, ce nouvel épisode du jeu de course arcade orienté multijoueur s’appel sobrement Trackmania. Florent “Hylis” Castelnerac, fondateur de Nadeo, a d’ailleurs expliqué pourquoi le nom est aussi classique à l’heure où tout le monde préfère utiliser des titres accrocheurs à base de “Remake”, “Reforged” ou encore “Enhanced” : “On a décidé de partir sur un modèle à base de sortie régulière, en live, et donc accompagner ce qu’on fait avec des saisons pour proposer un contenu très dynamique avec des compétitions in-game quotidiennes, des ligues pour rassembler notre communauté ou encore des campagnes avec de nouveaux circuits tous les trois mois. On a d’ailleurs fusionné le solo et le multijoueur.”

Les premières images du nouveau Trackmania

Pensé pour l’eSport, le nouveau Trackmania d’Ubisoft Nadeo combine un style de jeu facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, avec une nouvelle direction créative : “La course est universelle et la progression est amusante. Le gameplay doit toujours être intuitif, quatre flèches seulement, et permettre une réapparition et un apprentissage tout en douceur. Dans le jeu à venir, nous avons ajouté des améliorations de gameplay subtiles mais profondes pour aider les joueurs à s’améliorer. Par exemple, les fantômes aux points de contrôle (à chaque réapparition, les joueurs affrontent leur meilleur fantôme), ou le fait que les joueurs conservent leur vitesse lorsqu’ils réapparaissent aux points de contrôle“. Il permettra également aux joueurs de créer des circuits uniques en utilisant de nouvelles surfaces et des blocs spéciaux (glace ou encore effet slow-motion).

Le lancement sur PC aura lieu le 5 mai prochain. A noter que Trackmania sera à l’honneur de la prochaine Trackmania Zrt Cup qui se tiendra le 13 juin prochain à l’Arena AccorHotels de Paris (15.000 spectateurs).