Trackmania : Ubisoft Nadeo repousse la sortie du nouvel opus

Le remake de Trackmania Nations ne sortira pas le 5 mai prochain sur PC.

Désormais focalisé sur l’eSport et le modèle de jeu service, Trackmania d’Ubisoft Nadeo va malheureusement prendre deux mois de retard sur son calendrier à cause de la pandémie de Covid-19 : “Initialement prévu pour le 5 mai, Trackmania sera disponible sur Epic Games et Uplay à partir du 1er juillet prochain. Ce temps supplémentaire permettra aux équipes du studio de peaufiner l’expérience de course, les outils de création et de partage ainsi que le système de compétition in-game de Trackmania (…) Nos équipes se sont adaptées au travail à domicile, et même si nous sommes déjà revenus à un bon niveau d’efficacité, il nous faut un peu de temps pour rattraper la transition. Nous savons que c’est décevant pour ceux qui étaient impatients de mettre la main sur Trackmania, mais nous pensons que c’est le meilleur choix pour nos joueurs et notre équipe, surtout dans les circonstances actuelles.”

Adrien “ZeratoR” Nougaret annule temporairement la Trackmania Zrt Cup

Avec la période de confinement actuelle, ZeratoR ne peut maintenir dans l’immédiat l’évènement annuel majeur autour de la série d’Ubisoft Nadeo : “Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron, vous avez donc compris que la ZLAN et la Trackmania Zrt Cup ne pourront pas avoir lieu en physique avant mi-juillet minimum. Nous ne savons pas encore exactement quelles décisions nous allons prendre. Soyez patients. On s’organise.”

Une première vidéo avec du gameplay pour Trackmania

Ce nouveau Trackmania proposera une saison officielle et une sélection quotidienne de circuits, ainsi que de nouvelles possibilités de création et un eSport accessible à tous les niveaux (possibilités uniques de progression et multiples compétition).