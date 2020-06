Toys for Bob et Activision dévoileront Crash Bandicoot 4 à 17h

Crash Bandicoot est une licence de jeux vidéo culte. Un univers totalement dingue, des opus très nerveux, drôle et dynamiques, pour un expérience des plus funs. Les fans attendent depuis longtemps un nouveau jeu. C'est pour bientôt.

La saga Crash Bandicoot aura enfin, bientôt, droit à une suite moderne. Pas un remaster ni un jeu de karting, une “vraie” suite, si l’on peut dire. Toys for Bob et Activision ont annoncé que Crash Bandicoot 4: It’s About Time allait être révélé, dans une certaine mesure, dès ce soir. Rendez-vous à partir de 17h.

Crash Bandicoot 4 dévoilé ce soir à 17h

Les deux studios dévoileront en stream, dans le cadre du Summer Game Fest, un premier aperçu de ce Crash Bandicoot 4 très attendu. La vidéo teaser n’en dévoile évidemment pas beaucoup mais ne vous inquiétez pas, vous connaîtrez un certain nombre de détails dès ce soir. Plusieurs screenshots volés ces derniers temps laissent suggérer que ce CB4 ne sera pas trop éloigné de la formule bien connue de la série, notamment avec cette caméra derrière le personnage, des mécanismes un peu fous, comme les jetpacks, et le retour du Dr. Neo Cortex.

Les fans de la licence sont impatients

Ces différents clichés laissent aussi clairement entendre une grosse amélioration visuelle (dans un style différent de ce que l’on a pu voir avec les remasters) et une date de disponibilité au 9 octobre prochain. On ne voit aussi qu’un simple logo Xbox à la fin mais il faut probablement s’attendre à une disponibilité plus large. Le teaser vidéo montre d’ailleurs une manette DualShock PS4. Autrement dit, ce Crash Bandicoot 4 ne sera probablement pas une révolution, mais une suite en bonne et due forme est très intéressante pour les fans. Cela suggère aussi que les jeux remasterisés ont suffisamment marché pour qu’un tel opus puisse voir le jour. La question qui se pose, finalement, sera de savoir si ce CB4 aura davantage à offrir que simplement jouer sur la nostalgie… Rendez-vous dans quelques heures.