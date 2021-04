Toys for Bob devient un studio de support pour la licence Call of Duty

Un grand changement est annoncé chez Toys for Bob.

En plus de mobiliser les effectifs de Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Games, Beenox, Raven Software et Activision Shanghai sur Call of Duty : Warzone ou un autre opus se basant sur la licence Call of Duty, l’éditeur américain Activision a décidé de renforcer l’équipe de développement avec les employés de Toys for Bob (filiale depuis 2015) pour principalement s’occuper des correctifs et autres mises à jour. Le Battle Royale free-to-play fait d’ailleurs un tabac depuis son lancement en mars 2020, attirant ainsi six millions de joueurs en 24 heures, 15 millions en trois jours, 30 millions en 10 jours, 50 millions en un mois, 85 millions en neuf mois et 100 millions en 13 mois.

Toys for Bob is proud to support development for Season 3 of Call of Duty #Warzone, and look forward to more to come. #LETSGO dev squads! #Verdansk84 pic.twitter.com/ERmFSWeaIk — Toys For Bob (@ToysForBob) April 29, 2021

Activision mise tout sur son FPS phare…

L’illustrateur et character designer Nicholas Kole affirme que cette annonce n’a rien de positive et rappel plus ou moins le sort de Vicarious Visions : “C’est la fin d’une époque, mais je souhaite à mes anciens collègues encore chez Toys for Bob tout le meilleur pour la suite ! Je suis très heureux que ce ne soit pas une fermeture totale. Tous ceux avec qui j’étais en contact et avec qui je travaillais ont été licenciés“. On ne peut que se demander ce qu’il adviendra des licences Spyro et Crash Bandicoot. Sony serait l’éditeur le mieux placer pour récupérer les IP auprès d’Activision. Ces dernières sont encore très souvent associées à la marque PlayStation.