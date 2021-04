Toyota rachète la division dédiée à la conduite autonome de Lyft

La conduite autonome est au centre de l'attention chez nombre de constructeurs automobiles, certains en faisant leur priorité. Toyota est l'un des plus actifs sur ce domaine.

La conduite autonome est l’un des grands axes de développement du transport à l’heure actuelle. Nombreux sont les acteurs de l’industrie à travailler dessus, et pas uniquement des constructeurs automobiles. Toyota est très engagé dans cette voie. Aujourd’hui, la marque japonaise annonce avoir acquis la division dédiée à la conduite autonome de Lyft.

Lyft revend sa division de conduite autonome à Toyota

Difficile de compter le nombre de sociétés travaillant actuellement sur les technologies de la conduite autonome mais la plupart d’entre elles œuvrent chacune de leur côté, gardant jalousement la moindre de leurs avancées. Cela signifie que le moindre avantage, la moindre avance que l’une ou l’autre peut prendre sur la concurrence est exploitée au maximum. Et dans cette course effrénée, Toyota pourrait s’être offert un joli coup d’accélérateur.

Voilà qui devrait permettre au constructeur japonais d’accélérer encore

En effet, Lyft vient d’annoncer avoir vendu sa division dédiée à la conduite autonome, Level 5, à Toyota pour un montant de 550 millions de dollars. L’équipe de Level 5 va rejoindre la filiale Woven Planet de la marque japonaise. L’accord permettra aussi à Toyota d’utiliser les données ainsi que la plate-forme de la flotte Lyft pour tout service commercial que le constructeur souhaiterait lancer sous l’égide de Woven Planet.

Lyft ne se cache pas de l’intérêt derrière cette vente. Selon le cofondateur et président de l’entreprise, John Zimmer, cela aidera grandement à augmenter les profits de la société : “non seulement cette transaction permettra à Lyft de se concentrer sur notre plate-forme et réseau de transport autonome qui est à la pointe, mais ce partenariat viendra aussi consolider notre avenir économique.”

À noter aussi, le grand concurrent de Lyft, Uber, avait plus ou moins quitté l’industrie de la conduite autonome il y a peu en revendant sa propre division à Aurora. Il sera intéressant de voir comment Toyota compte tirer profit précisément de cette nouvelle acquisition, et plus particulièrement depuis que l’entreprise, contrairement à certains de ses concurrents, n’a jamais été très prolixe concernant ses efforts en la matière. À suivre !