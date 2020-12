Toyota dévoile ses navettes autonomes e-Palette

La conduite autonome sera à n'en point douter une incroyable révolution pour le secteur automobile. Et cela passera très probablement dans un premier temps par les transports publics.

La conduite autonome n’en est qu’à ses balbutiements mais elle se révèle déjà extrêmement prometteuse. Il y a encore beaucoup à faire évidemment, mais déjà, les premiers véhicules équipés font sensation. Et certains sont déjà sur les routes. C’est le cas dans certaines villes de navettes de transport public. Nouvel exemple aujourd’hui avec Toyota et sa navette e-Palette.

Toyota dévoile sa navette électrique autonome e-Palette

L’un des avantages avec le fait d’avoir un ordinateur aux commandes de sa voiture, c’est que ce dernier peut doit être plus efficace, et plus sûr. Et lorsqu’une ville entière n’aura sur ses routes que des véhicules autonomes, la sécurité routière devrait être grandement améliorée. D’ici là, on peut se contenter de navettes capables de transporter un nombre restreint de passagers d’un point A à un point B. C’est une voie qu’ont décidé de suivre plusieurs constructeurs, y compris Toyota qui dévoile aujourd’hui sa navette électrique autonome e-Palette.

Le Toyota e-Palette ressemble beaucoup à un mini-bus, il peut transporter jusqu’à 20 passagers. Le véhicule est transparent et relativement… vide, à l’intérieur. Ses sièges peuvent être repliés, façon strapontin, pour gagner encore de la place. Selon le communiqué de presse de Toyota, l’un des objectifs avec ce véhicule était de créer un service de mobilité en juste-à-temps dans lequel les navettes pourraient être déployées rapidement là où elles sont nécessaires.

Pour “créer de la mobilité pour tous”

Selon les propres mots de Keiji Yamamoto, Président de Toyota, “dans la lignée de la philosophie Toyota introduite par le Président Akio Toyoda durant notre récente annonce des résultats financiers, nous avons toujours cette vision de ‘créer de la mobilité pour tous’ et nous sommes convaincus que chaque employé de Toyota devrait agir pour délivrer du bonheur à l’humanité, en accord avec notre mission de ‘Produire de la Joie pour Tous’. L’une des plates-formes pour ce faire est justement le e-Palette. Avec l’ajout d’un système de gestion des opérations, le e-Palette évolué sera encore amélioré et grandira encore avec la Woven City en perpétuelle évolution.”

Le constructeur devait à l’origine officialiser ce e-Palette durant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Toyota espère désormais que sa navette électrique autonome devienne une solution commerciale viable dans les prochaines années. À suivre !