Town Star : Le Farmville de la blockchain

Blockchain Game Partners construit un Play to Earn basée sur la blockchain nommée Gala, et l'un des premiers jeux s'appelle Townstar. Townstar est comparé à une version blockchain de Farmville, et c'est Sandbox Games qui s’occupe du développement du jeu.

Gala est une plateforme créée par Eric Schiermeyer. Il est également l’un des cofondateurs de la société de jeux Zynga. Comparable aux plateformes blockchain comme Ethereum et Enjin, Gala permet aux joueurs d’avoir la pleine propriété des actifs du jeu. Schiermeyer travaille sur Gala avec a depuis 18 mois déjà.

Blockchain Game Partners et Sandbox Games veulent d’abord créer un jeu génial. Ils veulent créer un jeu grand public qui est “le jeu d’abord et la blockchain loin derrière”. Townstar est l’un de ces jeux, même si quatre autres projets sont également en cours de développement.

Qu’est-ce que Town Star ?

Town Star est un jeu d’agriculture compétitif créé par l’un des cofondateurs de Zynga, la société à l’origine de Farmville. Le jeu est basé sur le réseau de Gala, qui utilise la blockchain Ethereum. Les joueurs doivent faire pousser des cultures, rassembler des ressources et créer des matériaux pour construire encore plus de bâtiments. Ainsi, une petite ferme peut se transformer en une ville pleine d’activité. Tout le monde peut jouer à Town Star dans son navigateur sur le site Web de Gala Games.

Ce qui est intéressant avec Town Star, c’est que le jeu est très compétitif. Chaque tour dure normalement une semaine, ce qui signifie que les joueurs ont une semaine pour optimiser leur ferme et gagner le plus de points. Seuls les meilleurs joueurs sont récompensés. Ces récompenses sont généralement des jetons GALA, même s’il existe aussi d’autres prix. Ces jetons GALA ont une valeur réelle, et peuvent être utilisés pour acheter des NFT. Les bâtiments NFT peuvent aider les joueurs à stocker plus de ressources ou à améliorer leur flux de production.

Il est juste de comparer le jeu de construction de ferme à Farmville. Surtout si l’on considère que les personnes à l’origine de Townstar ont également participé au grand succès de Farmville il y a dix ans.

Dans Townstar, sur la blockchain Gala, les joueurs doivent par exemple faire pousser des cultures, les récolter, puis créer des produits. Les joueurs peuvent les vendre à leur tour pour réaliser des bénéfices, qu’ils peuvent ensuite investir dans une meilleure ferme. Cette ferme pourrait éventuellement devenir une petite ville. Le jeu comprend également des classements hebdomadaires, une place de marché ouverte, des jetons non fongibles rares et un héros évolutif.

L’achèvement des défis quotidien sera nécessaire pour débloquer vos récompenses quotidiennes en TownCoin, agissant toujours comme un gardien de vos gains. Si vous ne jouez pas au jeu, vous n’obtiendrez pas ces belles récompenses.