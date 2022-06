Tout savoir sur le Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 n'est pas encore officiellement lancé, mais il y a eu énormément de travail sur ses spécifications. Voici ce qu'il vous faut savoir.

Il a fallu il y a quelque temps découvrir le Wi-Fi 6. Aujourd’hui, les appareils Wi-Fi 6E arrivent sur le marché. Et préparez-vous, le Wi-Fi 7 sera bientôt là. Voici ce à quoi vous attendre de cette prochaine génération de connectivité sans fil et quand les premiers produits compatibles débarqueront en rayon.

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, le Wi-Fi 7 est avant tout une augmentation de la vitesse. Le matériel capable de le prendre en charge pourra donc profiter de débits plus élevés que jamais. Techniquement, nous parlons ici de IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), avec la dénomination officielle Wi-Fi 7 qui devrait être annoncée d’ici peu.

Dans un papier de l’IEEE – très intéressant pour une plongée technique dans le Wi-Fi 7 -, le standard est décrit comme prometteur non seulement pour les vitesses de transfert et la bande-passante, mais aussi “pour plusieurs changements révolutionnaires pour le Wi-Fi, lesquels formeront une base pour de prochaines évolutions du Wi-Fi.” MediaTek promet que le standard sera un remplacement réaliste aux connexions filaires Ethernet.

Quels avantages pour le grand public

Jusqu’à ce que ce standard soit embarqué dans des appareils, certaines des spécifications dont nous allons parler sont sujettes à changement, mais cela devrait vous donner une idée de la direction suivie par le Wi-Fi. S’il fallait résumer, nous dirions que le grand public aura accès à des vitesses plus élevées.

Comme le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7 opère sur les bandes de fréquences 2,4, 5 et 6 GHz, supportant jusqu’à 30 Gbps. C’est une grosse évolution par rapport au maximum de 9,6 Gbps promis par le Wi-Fi 6E, bien que, comme toujours, ce ne sont là que des chiffres théoriques, loin de ceux que vous pourriez avoir chez vous.

Le Wi-Fi 7 utilise de nombreuses astuces pour améliorer les performances. L’une d’entre elles est l’utilisation d’une bande-passante single channel de 320 MHz, par rapport au 160 MHz sur la génération précédente. Cela permettra d’augmenter les vitesses et les débits pour vos appareils. Couplé à l’adoption du 6 GHz, cela devrait permettre de réduire les interférences entre les appareils, ce qui est important avec tous nos smartphones, tablettes, ordinateurs portables, consoles, smartwatches, enceintes intelligentes, etc. qui tentent de se connecter en même temps.

Un autre aspect important, c’est la latence. Et là encore, il y aura des améliorations. Le Wi-Fi 7 déploiera variété de techniques pour s’assurer qu’un maximum de requêtes soient services avec le minimum de délai. L’une d’entre elles est le Multi-Link Operation (MLO), qui introduit une meilleure manière pour les produits de garder plusieurs connexions ouvertes sur plusieurs plages en même temps.

La technologie connue sous le nom de MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) joue aussi ici un rôle important : le nombre maximum de flux supportés pour les appareils clients passera de 8 à 16, ce qui permettra de proposer davantage de capacité dans un encombrement des plus réduits.

De nombreuses améliorations du Wi-Fi 7 – du Time-Sensitive Networking (TSN) à la Quadrature Amplitude Modulation (QAM) en passant par l’Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA), par exemple – demandent de grandes connaissances techniques pour être appréhendées, mais elles participent toutes à transférer les données plus rapidement, à davantage d’appareils en simultané et de manière plus efficiente.

L’objectif est de répondre aux besoins des internautes d’aujourd’hui qui passent beaucoup de temps à regarder ou diffuser des vidéos, passer des appels vidéo, jouer en ligne, plonger dans les réalités virtuelle et augmentée et bien sûr, en connectant des dizaines d’appareils sur un même routeur sans fil dans un coin de leur maison.

La coordination entre les points d’accès permettra aussi d’obtenir un meilleur réseau avec le Wi-Fi 7, pour que les réseaux mesh, qui se sont bien démocratisés ces dernières années, puissent gérer les données et les appareils de manière plus efficiente. L’idée étant toujours de pouvoir avoir davantage de vos appareils connectés, avec des débits plus élevés, même si ceux-ci sont mobiles.

Ce que le Wi-Fi 7 ne peut pas faire, bien sûr, c’est améliorer le débit de la connexion là où vous vivez et tant que les fournisseurs d’accès à internet ne vous proposent pas mieux, ces technologies Wi-Fi améliorées ne changeront rien à votre vie. Les premiers à en profiter seront donc les entreprises et l’industrie.

Il faudra par ailleurs très certainement attendre assez longtemps avant de voir les premiers appareils compatibles Wi-Fi 7. Bien que les spécifications soient en réflexion depuis plusieurs années déjà, cette nouvelle génération pourrait ne pas faire ses débuts officiels avant la fin de cette année et les premiers produits grand public n’arriveront pas longtemps après cela. Autrement dit, pas d’inquiétude, votre routeur tout neuf Wi-Fi 6 ou 6E a encore du temps devant lui.

Comme à l’accoutumée, les appareils Wi-Fi 7 seront rétrocompatibles : ils fonctionneront parfaitement avec vos anciens équipements. Vous pourrez donc mettre à jour votre logement petit à petit, sans tout changer d’un seul coup.