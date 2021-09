Tout savoir sur le concurrent de Google Search, DuckDuckGo

DuckDuckGo est un moteur de recherche concurrent de Google Search qui vante une recherche totalement anonyme. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Après avoir cherché une paire de chaussures sur le net, par exemple, il est très probable que vous ayez de la publicité pour les mêmes chaussures que vous avez pu voir ici ou là sur les sites que vous visitez. C’est le tracking publicitaire pour la fameuse publicité ciblée. Ce que maîtrise Google à la perfection. C’est ici qu’intervient DuckDuckGo : un moteur de recherche qui refuse de vous tracker ainsi et garde votre activité de recherche totalement anonyme.

Il y a d’autres navigateurs web préservant la vie privée, comme Brave, qui bloque les trackers et cookies tiers suivant votre activité sur le web. Mais DuckDuckGo se voit comme un compétiteur direct de Google Search, avec une application mobile et des extensions pour Chrome, Firefox, Safari et d’autres navigateurs.

Après des scandales comme celui de Cambridge Analytica, les gens sont devenus plus conscients de la quantité d’informations personnelles pour les entreprises de la tech et autres publicitaires. Et ceux-ci optent aujourd’hui plus volontiers pour un refus de ce suivi, lorsqu’ils le peuvent, comme sur Apple iOS 14.5. L’application DuckDuckGo a été téléchargée plus de 50 millions de fois sur la seule année 2020, plus que toutes les années précédentes réunies depuis son lancement il y a maintenant 13 ans.

Voici tout ce que vous devez savoir sur DuckDuckGo et comment il procède pour garder vos recherches plus sécurisées.

Qu’est-ce que DuckDuckGo ?

DuckDuckGo est un moteur de recherche qui offre une application de navigateur mobile et une extension pour desktop, toutes deux permettant de naviguer sur Internet sans que les entreprises de la tech ne puissent récupérer vos données personnelles. Il promet de garder vos recherches privées, anonymes et dispose d’un blocage des trackers intégré, pour que les sites que vous visitiez aient davantage de difficultés à collecter des informations vous concernant.

Comment fonctionne DuckDuckGo ?

Pour commencer, DuckDuckGo ne traque pas les recherches effectuées via son extension ou son application mobile. D’autres navigateurs, y compris Chrome, vous permettent d’utiliser les modes de navigation privée pour ce faire mais le comportement par défaut suit toute votre activité. Plutôt que vous faire naviguer via une version différente de son application, DuckDuckGo ne suit jamais votre historique de recherche.

Les recherches effectuées via DuckDuckGo vous connectent aussi automatiquement aux versions chiffrées des sites lorsque cela est possible, rendant plus difficile pour quiconque de savoir ce que vous cherchez. Dans le cas où les deux options (chiffrées et non chiffrées) existent sur d’autres moteurs de recherche, le choix par défaut de ces moteurs n’est pas souvent celui qui respecte le plus votre vie privée. DuckDuckGo vous évite de devoir opter manuellement pour cette option.

DuckDuckGo empêche aussi activement les trackers externes de vous suivre en ligne.

En quoi DuckDuckGo est-il différent de Google Search ? Quid du mode Incognito et de la navigation privée ?

DuckDuckGo prend une approche opposée à celle des géants comme Google et Facebook qui génèrent de l’argent via les publicités ciblées basées sur votre histoire de navigation et vos données personnelles. Bien que Google ait annoncé qu’il allait cesser cette pratique, la plate-forme collecte encore nombre de données vous concernant, y compris votre localisation et votre activité de recherche, et ce même en mode incognito.

Le mode incognito supprime simplement les informations liées à votre session sur votre ordinateur : votre historique, vos cookies et les données entrées dans les formulaires. Et il fait cela après la fermeture de votre session, lorsque vous fermez tous vos onglets. Autrement dit, si vous laissez des onglets incognito ouverts pendant plusieurs jours, ces données sont toujours là. Et quoi qu’il arrive, Google enregistre vos recherches – et les entreprises et autres opérateurs ou gouvernements peuvent toujours vous suivre sur internet, même si vous utilisez le mode incognito.

DuckDuckGo est différent dans la mesure où il ne stocke aucune de vos données de navigation et bloque les trackers lorsque vous naviguez.

Mais comment DuckDuckGo gagne-t-il de l’argent ?

DuckDuckGo gagne quand même de l’argent grâce à la publicité, mais sans utiliser la publicité ciblée. Le moteur de recherche vous montre des publicités basées sur les mots clef que vous recherchez mais ne sont pas basées sur vos données personnelles comme votre historique de navigation ou d’achat. Autrement dit, vous ne voyez que des publicités concernant les thèmes que vous recherchez, et non plus concernant l’étrange produit que votre ami vous a envoyé en lien la semaine dernière et qui ne veut plus disparaître.

Comment puis-je utiliser DuckDuckGo ?

Sur les appareils mobiles, il suffit d’ouvrir l’app store et de chercher “DuckDuckGo”. Vous pourrez alors télécharger l’application DuckDuckGo Privacy Browser et l’utiliser comme vous utilisez Chrome ou Safari. Tout en haut de l’application, vous verrez une icône en forme de flamme. Tapoter dessus permet de fermer tous les onglets et d’effacer toutes ses données personnelles.

Sur desktop, allez sur DuckDuckGo.com, vous verrez un bouton pour ajouter DuckDuckGo à votre navigateur. Sur Chrome, vous serez redirigé(e) vers la page du Chrome webstore pour télécharger l’extension. Sur Safari, vous aurez les instructions pour faire de DuckDuckGo votre moteur de recherche par défaut ou pour lancer manuellement une recherche sur DuckDuckGo.