Meta renforce encore la présence des Reels dans Instagram et Facebook. Tout le monde peut désormais publier des Reels d'Instagram vers Facebook. Mais le chemin est encore long pour rattraper TikTok.

Malgré quelques ratés avec Instagram, Meta va de l’avant dans son projet de faire des Reels un composant plus important de ses applications, ceci pour mieux concurrencer TikTok. Le géant américain déploie plusieurs mises à jour concernant ces derniers, notamment du côté de Facebook. Par exemple, tout le monde peut désormais publier des Reels depuis Instagram vers Facebook, avec un seul bouton. Meta pense que cela pourra aider les créateurs à faire croître leur public sur les apps et à monétiser leur contenu sur les deux plates-formes.

De plus, Facebook offre désormais un moyen de créer automatiquement des Reels en utilisant les Stories que vous avez déjà partagées. L’idée est d’aider les gens à créer des Reels sans effort. En plus de cela, Facebook a ajouté davantage d’options de remix de Reels, lesquelles avaient précédemment été introduites dans Instagram. Il est désormais possible montrer votre vidéo juste après le Reel original que vous éditez, en plus de l’option de l’avoir en face-à-face.

Tout le monde peut désormais publier des Reels d’Instagram vers Facebook

Le sticker Add Yours qui est devenu populaire dans les Stories arrive aussi dans les Reels sur Instagram et Facebook. L’idée est d’inviter d’autres utilisateurs à participer à une tendance. Si vous créez votre propre texte Add Yours, chaque Reel qui utilise ce sticker apparaîtra dans une page dédiée. La personne qui a créé le texte sera aussi bien mise en avant. Aussi, si une tendance Add Yours décolle vraiment et que vous en êtes l’auteur, cela pourait vous faire gagner des abonnés.

Par ailleurs, la fonctionnalité de pourboire Facebook Stars sera bientôt disponible à tous les créateurs éligibles sur la plate-forme. Ceux-ci auront aussi accès à davantage d’idées de Reels via Creator Studio (avec de nombreuses statistiques) pour les aider à trouver le genre de contenu qui fonctionne vraiment avec leur public.

Mais le chemin est encore long pour rattraper TikTok

Meta a encore un long chemin avant de rattraper TikTok, mais ces fonctionnalités aideront peut-être, surtout depuis que l’engagement avec les Reels ne cesse de progresser sur les deux plates-formes. TikTok accapare pratiquement toutes les parts de marché. Un récent rapport de Pew Research laissait entendre que 16 % des adolescents américains utilisaient “presque constamment” l’app, contre “seulement” 10 % pour Instagram et 2 % pour Facebook.