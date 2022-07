Tout le catalogue Netflix ne sera pas accessible avec l’offre financée par la pub

L'offre avec publicité de Netflix n'offrira pas tout le catalogue. Une situation qui pourrait évoluer si la plate-forme parvient à renégocier avec les studios.

Lorsque l’offre financée par la publicité de Netflix arrivera l’année prochaine, les abonnés pourraient être dans l’incapacité de regarder certains contenus pourtant accessibles avec un abonnement “conventionnel”. Comme Deadline le rapporte, le co-PDG de Netflix et directeur du contenu Ted Saransos a admis durant la dernière présentation des résultats financiers en date que cette option d’abonnement ne proposera pas l’intégralité du catalogue à son lancement. Certaines séries et autres films manqueront donc à l’appel, et cela concerne des studios et distributeurs américains que des quatre coins du globe, à moins que l’entreprise ne parvienne (rapidement) à les convaincre de modifier les accords signés avec la plate-forme de streaming.

Netflix est en discussion avec les studios pour procéder à ces modifications de contrat et rendre disponibles leurs films et séries via cette offre avec publicité. Selon un précédent article du Wall Street Journal, Netflix renégocie actuellement ses accords avec la Warner Bros. (You), Universal (Poupée russe) et Sony Pictures Television (Cobra Kai). Le service devra aussi renégocier ses accords pour certains contenus plus anciens, comme Breaking Bad.

Ted Sarandos déclarait : “Aujourd’hui, pour la grande majorité de ce que les gens regardent sur Netflix, nous pouvons les inclure dans l’offre financée par la publicité. Il y a certains contenus pour lesquels c’est impossible et nous sommes en discussion avec les différents studios pour ce faire, mais si nous lançons ce produit aujourd’hui, les abonnés à l’offre avec publicité auront tout de même une bonne expérience. Nous retirerons certains contenus additionnels, mais certainement pas tout et nous sommes convaincus que ce ne sera pas un frein pour nos affaires.”

Dans cette même présentation, Netflix admettait avoir perdu près d’un million d’abonnés durant le deuxième trimestre 2022. L’entreprise a tout de même réalisé un profit net de 1,44 milliard de dollars et s’attend à perdre 1 autre million d’abonnés durant le prochain trimestre, mais espère que certaines des mesures lancées récemment permettront de regagner des abonnés. L’offre financée par la publicité qui sera lancée avec Microsoft l’année prochaine devrait aider Netflix à croître sur les marchés où la publicité rapporte beaucoup.