Tout ce qu’il vous faut pour jouer sur Mac

Les Mac n'ont jamais été des machines pour jouer, mais aujourd'hui, l'expérience est tout à fait possible. Voici ce qu'il vous faut.

Les Mac sont-ils de bonnes machines pour jouer ? En quelque sorte. Les Mac, et notamment les MacBook, ne sont pas optimisés pour le jeu vidéo, c’est le moins que l’on puisse dire, et la majorité des jeux ne sont pas compatibles avec macOS. Cela étant dit, le jeu vidéo sur Mac a fait de gros progrès ces dernières années, et il est désormais très facile de trouver des jeux et d’y jouer sur une machine Apple.

Bien sûr, les machines Windows, portables ou non, restent le meilleur choix pour les joueurs exigeants, mais un Mac est une plate-forme tout à fait viable pour le jeu vidéo, si tant est que vous ayez ce qu’il vous faut.

Trouver des jeux macOS

Malgré la réputation de manquer de jeux, la vérité est que, aujourd’hui, des milliers de jeux PC et iOS sont compatibles macOS. Des plates-formes comme Steam, l’Epic Game Store et GOG proposent des filtres de recherche spécifiques pour macOS et de nombreux jeux dans l’Apple App Store et Apple Arcade fonctionnent aussi nativement sur les Mac avec puce M1.

Cela étant dit, ces magasins ne proposent pas tous les jeux disponibles. Nombre de titres de Blizzard, y compris World of Warcraft, Overwatch et Diablo III, fonctionnent sur Mac, mais vous ne pouvez les télécharger que via le launcher dédié Battle.Net.

Quelle que soit la méthode pour installer les jeux, prenez le temps de bien analyser les prérequis techniques pour chacun avant de l’acheter pour vous assurer que votre Mac peut le faire tourner. Si vous cherchez un nouveau Mac et que vous souhaitez jouer avec, votre meilleur choix est un MacBook récent avec au moins 16 Go de mémoire, 256 Go de stockage et une puce Apple Silicon (M1, pour le moment) ou un processeur Intel i7 ou i9. Ceci étant dit, des machines moins bien équipées pourront tout à fait faire tourner des jeux moins demandeurs en ressources. D’ailleurs, de nombreux jeux parmi les meilleurs de tous les temps qui fonctionnent sur des PC modestes tourneront très bien sur macOS. Si vous préférez avoir vos jeux sur disque plutôt que de les télécharger, n’hésitez pas à vérifier leur compatibilité sur des sites comme Macintosh Repository.

Le cloud gaming sur Mac

Si de nombreux bons jeux prennent en charge macOS nativement, ce n’est pas le cas pour la majorité d’entre eux. Fort heureusement, le cloud gaming peut remplir ce vide. Des services comme Google Stadia, Amazon Luna ou le Xbox Game Pass Ultimate vous permettent de jouer à des centaines de jeux PC et consoles très récents via un navigateur web. Vous pouvez aussi diffuser vos jeux depuis votre PC, console PlayStation ou Xbox vers votre Mac via votre réseau Wi-Fi. Et comme ces jeux sont jouables à distance, vous pouvez profiter de jeux normalement incompatibles avec macOS ou les machines Mac.

Même si le cloud gaming a ses inconvénients – dont les principaux étant certainement la connexion à internet obligatoire, avec un bon débit, et un possible input lag -, c’est une très bonne solution pour les joueurs modernes sur n’importe quel Mac qui prennent en charge la dernière version de Chrome, si tant est que votre connexion à internet ait un débit suffisant et soit très stable.

Comment améliorer le jeu vidéo sur Mac

Si trouver des jeux auxquels jouer est probablement le plus important, il y a quelques petites choses à prendre en considération pour optimiser l’expérience :

Utiliser des périphériques : Le trackpad et les claviers Mac ne sont pas faits pour jouer, et les machines n’ont souvent pas le nécessaire pour le son, notamment. Manette, casque, souris, clavier, autant de périphériques Windows qui fonctionnent très bien sur Mac, en filaire ou non.

: Le trackpad et les claviers Mac ne sont pas faits pour jouer, et les machines n’ont souvent pas le nécessaire pour le son, notamment. Manette, casque, souris, clavier, autant de périphériques Windows qui fonctionnent très bien sur Mac, en filaire ou non. Supprimer les données non nécessaires : Les jeux récents utilisent énormément d’espace, 20 Go en moyenne et jusqu’à 100 Go pour certains titres. Si vous comptez les installer directement, prenez le temps de faire de la place sur votre Mac.

: Les jeux récents utilisent énormément d’espace, 20 Go en moyenne et jusqu’à 100 Go pour certains titres. Si vous comptez les installer directement, prenez le temps de faire de la place sur votre Mac. Jouer en étant branché : Le jeu vidéo consomme beaucoup d’énergie et puise donc énormément dans votre batterie. Pire encore, les modes de préservation de la batterie réduisent les performances de la machine, gardez-les donc désactivés pour jouer.

: Le jeu vidéo consomme beaucoup d’énergie et puise donc énormément dans votre batterie. Pire encore, les modes de préservation de la batterie réduisent les performances de la machine, gardez-les donc désactivés pour jouer. Utiliser la meilleure connexion internet possible : Si vous utilisez le cloud gaming ou que vous jouer en ligne, il vous faut une connexion fiable et avec un bon débit. Vous brancher directement sur le routeur en Ethernet ou via un hotspot mobile 5G vous offrira le meilleur.

: Si vous utilisez le cloud gaming ou que vous jouer en ligne, il vous faut une connexion fiable et avec un bon débit. Vous brancher directement sur le routeur en Ethernet ou via un hotspot mobile 5G vous offrira le meilleur. Fermer les applications en arrière-plan : Les jeux ont besoin d’un maximum de ressources, pensez à bien fermer vos applications avant de jouer. Si vous jouez en ligne ou via le cloud, désactivez les tâches qui consomment de la bande-passante – streaming vidéo ou audio, téléchargements divers, etc. -.

Tous ces trucs ne transformeront pas votre Mac en un monstre de PC pour le jeu vidéo, mais vous devriez pouvoir profiter de bonnes sessions de jeu.