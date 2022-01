Tous les iPhone 14 pourraient disposer d’un écran ProMotion

Tous les iPhone 14 pourraient avoir un écran ProMotion et tous disposeraient aussi de 6 Go de RAM.

Au fil des années, Apple a toujours introduit de nouvelles fonctionnalités dans ses iPhone en en réservant certaines à ses modèles les plus haut de gamme avant, l’année suivante, de les proposer dans ses autres modèles pour couvrir toute sa gamme. Il pourrait en être de même avec l’iPhone 14 et la technologie ProMotion. Explication.

Tous les iPhone 14 pourraient avoir un écran ProMotion

En effet, si l’on en croit une nouvelle communication de l’analyste Jeff Pu, il semblerait que la firme de Cupertino ait décidé de proposer son écran ProMotion sur toute sa gamme iPhone 14. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ProMotion est le nom que la marque à la pomme donne à son écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Celle-ci avait fait ses débuts dans l’iPad Pro il y a quelques années, mais elle ne fut introduite dans l’iPhone qu’avec l’iPhone 13 l’année dernière.

Et tous pourraient disposer de 6 Go de RAM

Cela étant dit, cette fonctionnalité était proposée en exclusivité sur les iPhone 13 les plus haut de gamme, à savoir les modèles iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Aujourd’hui, selon Jeff Pu, toute la gamme d’iPhone 14 pourrait donc disposer de cette technologie d’écran. De plus, l’analyste suggère que toute la gamme d’iPhone 14 aurait aussi droit à une augmentation de RAM, les appareils pourraient disposer de 6 Go de RAM. Là encore, ceci était réservé aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max l’année dernière.

Si tout ceci est avéré, il ne serait pas surprenant que cela s’accompagne d’une augmentation des tarifs, comme le laissait déjà entendre une rumeur récente. Selon cette dernière, la firme de Cupertino augmenterait les tarifs de ses iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13. Peut-être cette augmentation est-elle justement due à l’augmentation de la quantité de RAM dans le téléphone et à l’intégration de la technologie ProMotion. Rendez-vous en fin d’année pour savoir de quoi il retourne précisément.