Tous les appareils sous Wear OS n’auront pas droit à la nouvelle version retravaillée

Le nouvelle plate-forme Wear OS par Google et Samsung pourrait laisser un certain nombre de smartwatches sur le carreau.

Pour nos appareils électroniques, le matériel est important, certes, mais il ne serait rien sans sa partie logicielle. Celle-ci est vitale dans la mesure où elle est garante des optimisations, de l’écosystème logiciel, de la stabilité. Google est parfaitement conscient de cela et s’attache à au quotidien à proposer des systèmes d’exploitation complets et aboutis. Avec Wear OS, l’ensemble est encore perfectible, et c’est ce que le géant américain veut faire avec Samsung. Mais…

Le nouveau Wear OS par Google et Samsung est très prometteur

Lorsque Google et Samsung ont annoncé durant la Google I/O 2021 qu’ils allaient collaborer sur une plate-forme Wear OS largement remaniée pour combiner le meilleur de Wear OS et de Tizen, on ne pouvait que saluer l’idée. Cette nouvelle plate-forme apportera des améliorations sur l’autonomie, les performances, les capacités de santé, et bien davantage. Une très bonne chose, donc, pour les utilisateurs finaux.

Mais tous les appareils ne seraient pas compatibles

Cela étant dit, il est malheureusement tout à fait probable que la smartwatch que vous avez actuellement au poignet ne soit pas compatible. En effet, dans un post publié sur XDA par un porte-parole de Google, on peut lire la chose suivante : “L’expérience utilisateur est une énorme priorité pour nous. Nous n’avons pas encore confirmé l’éligibilité ou un quelconque planning quant à savoir quelles smartwatches Wear OS pourront être mises à jour vers cette nouvelle plate-forme unifiée. Il y a de nombreux prérequis techniques pour faire fonctionner cette plate-forme unifiée pour garantir que tous les composants de l’expérience utilisateur soient optimisés.”

Cette déclaration de Google a été donnée en réponse à l’article qui rapportait que Qualcomm avait déclaré que ses puces Snapdragon Wear 3100 – qui datent d’il y a 3 ans – et les plus récentes 4100 et 4100+ étaient compatibles avec la nouvelle plate-forme Wear. L’on se disait alors qu’il serait possible que de “vieilles” smartwatches Wear OS puissent avoir droit à cette nouvelle version totalement retravaillée.

Malheureusement, la déclaration de Google laisse entendre que cela pourrait ne pas être le cas. Quoi qu’il en soit, nous n’avons d’autre choix que de patienter. Espérons simplement que Google n’abandonne pas trop d’appareils en cours de route. Ce qui pourrait frustrer un certain nombre d’utilisateurs.