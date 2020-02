TouchStadia : une extension Chrome non officielle pour jouer aux jeux de Google Stadia sans manette sur smartphone

L'extension TouchStadia pour Google Chrome ajoute des contrôles sur smartphone pour les jeux de la plateforme cloud gaming Stadia.

L’internaute SmashShock a développé TouchStadia, une solution non officielle qui permet de jouer aux jeux de Google Stadia via le navigateur Google Chrome avec une surcouche sur l’écran d’un smartphone Android rendant les commandes tactiles totalement compatibles avec le service de streaming vidéoludique de la firme de Mountain View. Pour que cela fonctionne, les joueurs doivent activer le mode “version pour ordinateur”, tout en lançant un code JavaScript particulièrement long, le copier-coller est donc de rigueur.

Une page Github dédiée à l’extension permet d’en savoir plus sur toutes les démarches d’activation : “Gardez à l’esprit qu’une fois que vous changez la position d’un bouton, celui-ci ne se déplace plus par rapport au bord de la fenêtre lors du redimensionnement de votre navigateur, vous devez donc conserver la même taille de fenêtre de navigateur pour que la présentation soit cohérente. Si vous créez une mise en page, puis réduisez votre navigateur, il est possible de perdre des boutons en dehors de la zone visible ! Pour réinitialiser la mise en page, appuyez sur le bouton Reset dans les menus de TouchStadia.”

TouchStadia en vidéo

Google veut du temps pour concrétiser sa vision du jeu vidéo avec Stadia

Andrey Doronichev, directeur du management produit pour Google, admet que Google Stadia aura besoin de plus de temps pour s’imposer après des premiers mois bien tumultueux : “Nous nous sommes imposés en partageant notre vision, laquelle est grande, et cela nous prendra du temps pour y arriver. C’est très bien comme ça. Parce que c’est ce dont on parle, pas vrai ? Pas d’améliorations marginales, ou d’une fonctionnalité en particulier. On parle d’un gros engagement audacieux, et d’où nous allons avec ça. Nous y allons avec beaucoup, beaucoup de confiance. Donc, à en juger par la vitesse jusqu’à présent, je suis plus confiant dans notre capacité à livrer et à surlivrer une expérience de jeu optimale (…) Stadia est construit sur une même infrastructure, celle de Google, qui a fourni des requêtes de recherche et des vidéos YouTube à des milliards d’utilisateurs partout dans le monde au cours des dix ou vingt dernières années. C’est donc l’une des choses où, je pense que, à ce stade, il ne fait aucun doute que nous pouvons le faire.“