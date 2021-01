Totalement désassemblé, le Xiaomi Mi 11 devient un superbe dragon mécanique

Nos smartphones ont du talent ! Parfaitement ! Ces formidables concentrés de technologies sont faits d'une multitude de petites pièces, pièces qui peuvent être assemblées totalement autrement. Exemple.

Vous savez très certainement qu’un smartphone est un très savant assemblage de composants électroniques plus ou moins importants, plus ou moins volumineux, mais souvent très différents les uns des autres. Totalement désassemblé, un smartphone ressemble beaucoup à une boîte de LEGO. Une multitude de pièces avec lesquelles il est possible de jouer, littéralement, si l’on est un artiste de talent. La preuve avec ce Xiaomi Mi 11.

Le Xiaomi Mi 11 peut se transformer en dragon mécanique

Le Xiaomi Mi 11 est un smartphone comme il en existe aujourd’hui tant sur le marché. À l’intérieur, comme n’importe quel gadget électronique, quantité de composants. Ce smartphone pourrait-il donc être totalement autre chose que ce qu’il est ? Dans une vidéo publiée sur le compte Weibo de Xiaomi, la marque révèle que le Xiaomi Mi 11 peut se transformer en un magnifique dragon mécanique !

Bien évidemment, il n’est nulle question ici d’une transformation façon Transformers. C’est simplement Xiaomi qui a donné pour mission à un artiste de grand talent de transformer un Mi 11 en une sculpture. Il aura ainsi fallu désassembler deux Mi 11 classiques ainsi que quatre Mi 11 édition cuir végétarien. Avec tous les composants obtenus, l’artiste a pu réaliser l’impressionnante sculpture que vous pouvez voir ci-dessus.

Une création aussi insolite qu’époustouflante

Le processus complet a nécessité pas moins de 30 jours de travail mais le résultat en vaut clairement la chandelle. Ce n’est pas la première que des artistes utilisent des éléments de machines pour en faire des sculptures, à dire vrai, c’est même d’ailleurs, le fondement même de la discipline, mais il faut reconnaître que ce dragon Mi 11 est époustouflant. Et c’est probablement la première fois que l’on voit une création de ce genre avec des composants de smartphone.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour découvrir comment ces Xiaomi Mi 11 ont été transformés ainsi, passant de simples smartphones à un dragon robot aussi féroce.