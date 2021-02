Total War : Warhammer III, l’apogée de la trilogie sortira dès cette année sur PC

Un conflit cataclysmique entre les puissances démoniaques de la ruine et les sentinelles du monde des mortels sera au coeur de l'histoire de la nouvelle collaboration entre Creative Assembly et Games Workshop.

Le troisième opus de la licence Total War : Warhammer proposera une campagne inédite à travers les Territoires de l’Est et les Royaumes du Chaos avec de nouvelles races comme Kislev, menée par la Reine des glaces Katarin Bokha, et Cathay ainsi que les factions du Chaos (Khorne , Nurgle , Slaanesh et Tzeentch). Sauver un dieu mourant ou exploiter ses pouvoirs ? Triompher des démons ou les commander ? De nombreux choix permettront de façonner un conflit sanglant qui pourrait bien sceller le sort du monde par son dénouement décisif. Chaque race offre la possibilité de prendre un chemin différent dans le Royaume cauchemardesque du Chaos.

See how the designers of Warhammer The Old World have been helping the team behind Total War: Warhammer III with development of the new video game.https://t.co/WXjzc0J0Dr pic.twitter.com/hSL7EsBV4v — Creative Assembly (@CAGames) February 4, 2021

Total War : Warhammer III sera disponible dans le courant de l’année sur PC via les plateformes Epic Games Store et Steam.

Un trailer pour Total War : Warhammer III, l’épisode le plus ambitieux

“Notre objectif, dès le départ, était de créer une série de jeux qui emporterait les joueurs dans un périple incroyable au sein de ce monde que nous aimons tous tant“, a expliqué Ian Roxburgh, le directeur du jeu. “L’énorme soutien témoigné par les joueurs a permis le succès des deux premiers opus et a élevé nos ambitions au niveau supérieur, c’est pourquoi nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir ce troisième épisode.”

“Le savoir-faire, l’implication et la fidélité au monde de Warhammer dont Creative Assembly a fait preuve au fil des années en travaillant sur l’illustre franchise Total War Warhammer ont fait le bonheur de Games Workshop, ainsi que celui des fans du monde entier“, a déclaré Jon Gillard, responsable mondial des licences. “La création et le développement des armées de Cathay et Kislev pour ce projet ont été très amusants pour nos développeurs et nous attendons avec impatience de les voir en action dans ce troisième volet colossal.“