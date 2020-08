Toshiba abandonne le marché des PC portables et revend ses activités à Sharp

Le marché de l'ordinateur portable est aujourd'hui très compliqué. Difficile pour les fabricants de continuer d'exister face à certains cadors qui cannibalisent le marché. Toshiba vient de prendre une décision lourde de sens.

Toshiba rejoint les rangs des géants de la tech japonais qui ont décidé de se retirer de l’industrie du PC. Gizmodo rapporte que Toshiba a vendu les 19,9% de part qu’il conservait dans la marque Dynabook à Sharp. Cela marque officiellement sa sortie du marché des ordinateurs portables, et des PC en général. La marque n’a pas lancé de PC depuis un certain temps (elle avait vendu les 80,1% à Sharp en 2018). La fin d’un grand chapitre qui aurait duré 35 ans dans l’histoire de l’entreprise japonaise.

Toshiba quitte officiellement le marché des PC

Toshiba fut l’un des pionniers dans le monde de l’ordinateur personnel, comme Computer World l’expliquait. Son T1100 de 1985 est considéré comme le premier ordinateur portable grand public. Il a largement aidé à populariser les designs que l’on connait et qui n’auront pas beaucoup évolué jusqu’à l’Apple PowerBook en 1991. Toshiba s’est très bien porté dans les années 1990 et 2000 avec ses Satellite, Portégé et autres Qosmio.

en vendant ses dernières parts de Dynabook à Sharp

Difficile d’expliquer précisément le déclin de Toshiba sur ce marché, c’est probablement la combinaison de plusieurs facteurs. Le pari perdu de Toshiba sur le HD DVD n’a pas aidé, cela a lancé des machines centrées sur le media avec des fonctionnalités qui sont devenues obsolètes lorsque sont arrivés le Blu-ray et le streaming. Comme The Register le précise, les concurrents comme Apple, Dell et Lenovo sont aussi à battre Toshiba à son propre jeu avec des ultraportables comme les MacBook Air et les XPS. Ajoutez à cela un marché du PC en baisse et une concurrence toujours plus forte et vous comprendrez qu’il fut de plus en plus difficile pour Toshiba d’exister.

Toshiba reste un acteur majeur du monde de l’informatique via ses activités dans l’impression et le stockage notamment, sans oublier l’énergie et la vente. La marque Dynabook va continuer à vivre de son côté. Mais c’est une page qui se tourne, assurément.