Tortues Ninja : Nickelodeon relance la licence en jeu vidéo avec Dotemu et Tribute Games

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge du studio québécois Tribute Games sera un beat'em up à l’ancienne en side scrolling.

Développé par Tribute Games (Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings) et édité par Dotemu (Streets of Rage 4, Windjammers 2 et Wonder Boy : The Dragon’s Trap) à la demande de la chaine américaine Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge marque le grand retour de Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello dans le monde des jeux vidéo avec un tout nouveau beat’em up jouable jusqu’à quatre joueurs avec des graphismes en pixel art, un clin d’oeil au design classique du jeu d’arcade de Konami. Ce dernier se paye même le luxe de disposer d’un remake du célèbre générique du dessin animé signé Mike Patton du groupe Faith No More. CO-WA-BUN-GA !

Un trailer pour Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge

Le scénario de la suite spirituelle de Turtles in Time se dévoile : “Bebop et Rocksteady mettent une nouvelle fois toute leur intelligence au service du dernier plan de Shredder et Krang dans TMNT Shredder’s Revenge. C’est l’occasion pour les quatre facétieux reptiles à carapace de visiter les lieux emblématiques de la licence TMNT pour contrecarrer le projet diabolique de leurs ennemis jurés. Avec leurs nouveaux pouvoirs ravageurs inspirés des grands classiques du jeu d’action, les quatre tortues d’enfer se lancent dans une virée tumultueuse et frénétique contre le Clan Foot qui les mènera des égouts putrides de New York aux quartiers sombres de Big Apple, jusque dans l’éprouvante Dimension X.”

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge sortira sur consoles et PC à une date encore inconnue.