Toro and Friends : Onsen Town, la mascotte de PlayStation est la star d’un jeu mobile

Méconnu hors du Japon, le chat Toro Inoue va s'exporter en Occident avec Toro and Friends : Onsen Town sur iOS et Android.

Développé par ForwardWorks Corporation, une filiale de Sony Interactive Entertainment se focalisant sur les jeux destinés au public japonais, Toro to Puzzle : Doko Demo Issyo est disponible sur les smartphones et tablettes depuis octobre 2019 au pays du Soleil Levant. Dans une envie de développer toujours plus sa marque et sa mascotte, Sony a décidé de collaborer avec l’éditeur PiG Corporation pour proposer une distribution mondiale dans plus de 100 pays de son match-3 puzzle game (combiner des objets afin de les faire correspondre et disparaître) sous le nom Toro and Friends : Onsen Town d’ici le 23 juin prochain. Les préinscriptions sont d’ailleurs déjà ouvertes. Le million d’enregistrements permettra de débloquer 5.000 pièces, un costume exclusif et huit boosters.

Un trailer pour Toro to Puzzle : Doko Demo Issyo

“Toro est un chat extrêmement curieux qui veut en savoir le plus possible sur la culture humaine. Avec des connaissances plus approfondies, Toro peut devenir un vrai humain, tout comme vous ! Apprenez à Toro et aux autres Pokepis de nouveaux mots et changez leur façon d’interagir avec les autres à Amatsu-Sora, une ville paisible située dans les montagnes est célèbre pour ses magnifiques panoramas, ses onsens et ses vergers. Qui sait ce que ces Pokepis bavards diront ?”