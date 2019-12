Top Gun: Maverick dévoile un nouveau trailer avec une bonne dose de F-14

Si la première bande-annonce en juillet posait beaucoup de questions, la nouvelle publiée aujourd'hui permet d'y répondre et d'imaginer les grands thèmes du film.

Un des blockbusters de 2020 vient de dévoiler un peu plus ses cartes avec sa deuxième-bande annonce. Produit par Jerry Bruckheimer, Paramount Pictures, Skydance Productions et Tencent Pictures et réalisé par Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick est la suite du film culte de 1986, avec au casting la reprise du rôle de Pete « Maverick » Mitchell par Tom Cruise. Ce dernier sera accompagné de Val Kilmer en lieutenant comme à la bonne époque, mais Kelly McGillis est remplacée par Jennifer Connelly et le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose » par son fils Bradley incarné par Miles Teller (Whiplash) avec une moustache. Connelly et Teller ont tous deux joués dans le dernier long-métrage du réalisateur, Line of Fire, et ce dernier avait également dirigé Tom Cruise en 2013 dans Oblivion. Sur le tournage, tout le monde se connaît donc un peu.

Une suite retardée

S’il a fallu attendre 2020 pour une nouvelle itération de Top Gun, c’est notamment parce que Tom Cruise exigeait un cachet trop élevé en 2011, que le réalisateur du projet précédent, Tony Scott, est décédé en 2012. Ce nouvel épisode voit Maverick revenir sur une base aérienne pour enseigner aux jeunes recrues à piloter leurs F/A-18 Super Hornets, “parce que c’est le meilleur”. On imagine aussi qu’il y aura du drame puisque le drapeau américain flotte sur un cercueil, et Tom Cruise y sera comme à son habitude invincible. Top Gun: Maverick sortira à l’été 2020.

Une nouvelle publicité pour l’armée ?

Lorsqu’il est sorti en 1986, Top Gun était bien plus qu’un long-métrage d’action qui a propulsé la carrière de Tom Cruise. Wikipédia explique que “le producteur John Davis affirma que Top Gun était une vidéo de recrutement pour l’US Navy telle que, après avoir vu le film, les spectateurs se disaient : « Whoa, je veux être un pilote ». Après la sortie du film, l’US Navy indiqua que le nombre de jeunes hommes souhaitant s’enrôler comme pilote augmenta de 500 %.” On peut légitimement se demander s’il en est de même pour cette suite, ou si Hollywood cherche juste à capitaliser sur un gros succès, les suites et remake ayant la côte aujourd’hui.